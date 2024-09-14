O ilimizde tarih gün yüzüne çıkıyor

Hakkari Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Mir Kalesi'nin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini belirterek, “Mir Kalesi, Halife Derviş (Dağgöl) Mahallesi'nde bulunmaktadır. Tepe alanı 3 bin 706 metrekare ve 150-200 metre civarında bir yükselti üzerine kurulmuştur. Bu kale, tarihi kaynaklarda Abbasilerin Moğollar tarafından yıkılışına (1258) kadar geçen süre içerisinde Hakkâri ismi kullanılmış olup, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hakkâri Beylerinin ikamet merkezi olmuştur. Hakkâri bölgesinde bulunan birçok kale ismi tarihi kaynaklarında geçmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatları ve il özel idaresinin destekleri ile 4 Temmuz 2024'te Van Müze Başkanlığı tarafından arkeolojik kazı başlatılmıştır. Kazı iki temel yapı ile başlamış, Mir Kalesi Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesine yönelik proje hazırlığı başlatılması için ara verilmiştir” dedi.