O ilimizde sokaklar bomboş kaldı

Denize girmek için sahile gelen Hacı Kasımoğlu, “Havalar aşırı sıcak, ben de kendimi denize bıraktım. Bu durumda çözüm bulmak çok zor. Klima da kullanılabilir, en mantıklı olanı denize girmek. Deniz en azından insanı serinletiyor. Klima aşırı kullanıldığı zaman sağlığımızı etkiliyor. Bu durumda en güzeli denizde yüzmek” dedi.