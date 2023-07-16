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Yaşam
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O ilimizde sokaklar bomboş kaldı

2023-07-16 19:46:40
O ilimizde sokaklar bomboş kaldı

Termometreler 44 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan kendini Akdeniz’e attı.

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Foto - O ilimizde sokaklar bomboş kaldı

Dünya genelindeki El Nino sıcakları, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya'da son 3 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün de etkisini oldukça hissettirdi. Dün gece 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 44 dereceye yükseldi. Nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiyelerini açarken, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda çok az kişinin yürüdüğü görüldü.

#2
Foto - O ilimizde sokaklar bomboş kaldı

Denize girmek için sahile gelen Hacı Kasımoğlu, “Havalar aşırı sıcak, ben de kendimi denize bıraktım. Bu durumda çözüm bulmak çok zor. Klima da kullanılabilir, en mantıklı olanı denize girmek. Deniz en azından insanı serinletiyor. Klima aşırı kullanıldığı zaman sağlığımızı etkiliyor. Bu durumda en güzeli denizde yüzmek” dedi.

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