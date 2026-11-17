Harıl harıl İHA üretiyorlardı: Savunma devine sabotaj
Ünlü insansız hava araçları üreticisine sabotaj düzenlendi. Söz konusu saldırının Rus istihbaratı tarafından yapıldığı öne sürüldü.
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Ünlü insansız hava araçları üreticisine sabotaj düzenlendi. Söz konusu saldırının Rus istihbaratı tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Estonya yetkilileri, Estonyalı insansız hava aracı üreticisi Threod Systems’i hedef alan bir sabotaj girişiminin Rus istihbaratı tarafından organize edildiğini iddia etti. Yetkililer, bu saldırının hafta sonu boyunca “Avrupa’ya karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı hibrit savaşın” bir parçası olduğunu da belirtti.
Breaking Defense tarafından yapılan habere göre 14 Kasım gecesi, şirketin binasında patlamaya neden olma ve binayı ateşe verme girişimi yaşandı. Bu olay, Rusya’nın Avrupa savunma şirketlerine yönelik iddia edilen saldırıları serisinin sonuncusu olarak görülmekte.
Estonya Başbakanı Kristen Michal, X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının Rus askeri istihbarat teşkilatı emriyle gerçekleştiğini ve artırılmış güvenlik önlemlerinin önemli hasarın önlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Michal, “Saldırganlar gözaltına alındı. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya desteği azaltmayı ve Rusya üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı hibrit savaşının bir parçasıdır.” dedi. Yetkili, olayda kimsenin yaralanmadığını ve Threod Systems’in üretim hattının etkilenmediğini de sözlerine ekledi. Olayla ilgili olarak Polis ve Sınır Muhafaza Kurulu tarafından sekiz şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın “güvenliğimizi korkutma veya baltalama girişimlerinin bir bedeli olacağı” gerekçesiyle, 1 Aralık’tan itibaren tüm Estonya-Rusya sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurdu.
Kremlin bu iddialara doğrudan yanıt vermese de, Rus haber ajansı TASS’ın bir başka Rus yayın organı Kommersant tarafından da aktarılan haberlerine göre, Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, ülkenin iddiaların doğruluğunu araştırdığını belirtti.
KAYNAK: DEFENCETURK
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