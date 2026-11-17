Michal, “Saldırganlar gözaltına alındı. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya desteği azaltmayı ve Rusya üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı hibrit savaşının bir parçasıdır.” dedi. Yetkili, olayda kimsenin yaralanmadığını ve Threod Systems’in üretim hattının etkilenmediğini de sözlerine ekledi. Olayla ilgili olarak Polis ve Sınır Muhafaza Kurulu tarafından sekiz şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.