O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Hasankeyf’in tanıtımına katkı sunmak ve gelen turistlere eşsiz bir konaklama tecrübesi yaşatmak için projeyi genişlettiklerini anlatan Tufan, şunları kaydetti: "Hasankeyf'i Türkiye ve dünyaya tanıtmak için projemize farklı bölümler de ekleyeceğiz. Mağaraların dışında Mardin taşından 15 oda da yapacağız. Tesisimizde havuzumuz, yaşam alanımız ve ağaçlandırma çalışmamız olacak. Kafe ve restoran işletmeciliği de yapacağız. Amacımız geniş kafileler ağırlamak. Hasankeyf'imizi kalkındırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda mağaraları hizmete sunup, diğer bölümleri de hızlı bir şekilde tamamlayacağız."