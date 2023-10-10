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O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

2023-10-10 21:56:03
O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde bulunan mağaralar restore edilerek butik otele dönüştürüldü.

#1
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Üçyol köyündeki 8 mağara, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi tarafından 6 yıl önce projelendirilerek butik otel konseptine uygun şekilde restore edildi.

#2
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Butik otel olarak hizmet verecek mağaraların ihale yoluyla özel bir firmaya tahsisi yapıldı. Firma, tarihi ilçede konaklama kapasitesini artırmak için mağaraların çevresine 15 taş yapı inşa etmek için çalışma başlattı.

#3
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Restorasyonu tamamlanan mağaraların çevresinde peyzaj çalışması sürüyor. Butik mağara otelin, devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla gelecek yıl hizmete açılması hedefleniyor. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf'in bir turist çekim merkezi olduğunu söyledi.

#4
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Kadim bir tarihe sahip Hasankeyf'e gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden İmrak, Üçyol köyündeki mağaraların butik otel konseptiyle hizmet verebilmesi için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izni ile proje hazırlandığını belirtti. İmrak, devlet imkanlarıyla otel konseptinde hizmet verebilecek duruma getirilen mağaraların, işletilmesi amacıyla bir süre önce yapılan ihale ile bir firmaya tahsis edildiğini, firmanın mağaraların iç tefrişatı ile su ve elektrik tesisatını tamamladığını kaydetti.

#5
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

"Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da belli bir aşamaya geldi." diyen İmrak, bu alanın Hasankeyf'in dokusuna uygun, hiçbir yapıya zarar vermeden, tarihi korunarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izinleri çerçevesinde turizme kazandırıldığını söyledi. İşletmeci firmanın tarihi dokuya uygun taşla ek konaklama alanları inşa ederek kapasiteyi artıracağını ifade eden İmrak, "Hazırda 8 odalı bir konsept mevcut. Bazısı aile odası, bazıları da tek kişilik konaklama şeklinde olacak. İçerisinde lavabosu, banyosu var. Peyzaj düzenlemesi, kafeteryası olacak. 30 odalı bir kapasiteye ulaşacak." diye konuştu.

#6
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Hasankeyf'in taşının da toprağının da tarih olduğunu vurgulayan İmrak, burayı ziyaret edecek turistlerin bir kez daha gelip görmek isteyeceğini dile getirdi. İmrak, "Bütün vatandaşlarımızı bu eşsiz tarihi alana bekliyoruz." dedi. Butik otelin işletmesini alan firmanın yetkilisi Gürgin Tufan, mağaraları turizme kazandırmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

#7
Foto - O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Hasankeyf’in tanıtımına katkı sunmak ve gelen turistlere eşsiz bir konaklama tecrübesi yaşatmak için projeyi genişlettiklerini anlatan Tufan, şunları kaydetti: "Hasankeyf'i Türkiye ve dünyaya tanıtmak için projemize farklı bölümler de ekleyeceğiz. Mağaraların dışında Mardin taşından 15 oda da yapacağız. Tesisimizde havuzumuz, yaşam alanımız ve ağaçlandırma çalışmamız olacak. Kafe ve restoran işletmeciliği de yapacağız. Amacımız geniş kafileler ağırlamak. Hasankeyf'imizi kalkındırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda mağaraları hizmete sunup, diğer bölümleri de hızlı bir şekilde tamamlayacağız."

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