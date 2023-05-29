O ilimizde kuraklık tehlikesi atlatıldı

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl yaz yağmurları ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl yaz yağmurları ile sıkıntı olmaktan çıktı.