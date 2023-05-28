2023-05-28 14:12:45 O ilimizde eve yıldırım düştü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir binaya yıldırım düştü.
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir binaya yıldırım düştü.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde hasar oluştu. İlçeye bağlı Efkaf Mahallesi’nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada oturanlar ise panik yaşadı.
Bina sakinlerinden Yılmaz Canlı, yıldırım düşmesi sonucu insanların tedirgin olduklarını söyledi. Binada paratoner olmadığını kaydeden Canlı, “Gece yarısı yıldırım isabet etti. Çok şükür kimseye zarar vermemiş. İnsanlar tedirgin oldu. Binamızda paratonerimiz yoktu. İnşallah en kısa sürede taktıracağız” dedi.
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