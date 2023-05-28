  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
O ilimizde eve yıldırım düştü

2023-05-28 14:12:45
O ilimizde eve yıldırım düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir binaya yıldırım düştü.

#1
Foto - O ilimizde eve yıldırım düştü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde hasar oluştu. İlçeye bağlı Efkaf Mahallesi’nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada oturanlar ise panik yaşadı.

#2
Foto - O ilimizde eve yıldırım düştü

Bina sakinlerinden Yılmaz Canlı, yıldırım düşmesi sonucu insanların tedirgin olduklarını söyledi. Binada paratoner olmadığını kaydeden Canlı, “Gece yarısı yıldırım isabet etti. Çok şükür kimseye zarar vermemiş. İnsanlar tedirgin oldu. Binamızda paratonerimiz yoktu. İnşallah en kısa sürede taktıracağız” dedi.

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi
Medya

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

TRT’de rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınan oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi kötüledi
İşte Rusların görmek istediği dolar kuru
Ekonomi

İşte Rusların görmek istediği dolar kuru

Rusya'da artan dolar kuru sonrası yatırımcılar, dövizin 50 rubleyi geçmemesi gerektiğine inanıyor.
Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler
Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu...
İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…
Gündem

İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…

Cannes film festivalinde ödül alan oyuncu Merve Dizdar, Türkiye’yi tüm dünyaya kötülemişti. Bu görüntülerin ardından Kuruluş Osman dizisinin..
Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz seçim öncesi manipülasyona imza attı. Üniversite y..
Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Yerel

Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23