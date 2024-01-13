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Yaşam
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O ilimizde 35 köy yolu kapandı

2024-01-13 19:45:22
O ilimizde 35 köy yolu kapandı

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 35 yerleşimin yolu kar nedeniyle kapandı.

#1
Foto - O ilimizde 35 köy yolu kapandı

Kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde 6, Sason’da ise İncesu, Derince ve Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapandı.

#2
Foto - O ilimizde 35 köy yolu kapandı

Evlerinin damında biriken karları temizleyen bazı vatandaşlar, kar üzerinde küçükbaş hayvanlarını beslediği görüldü.

#3
Foto - O ilimizde 35 köy yolu kapandı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kaydedilirken, görevliler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

#4
Foto - O ilimizde 35 köy yolu kapandı

#5
Foto - O ilimizde 35 köy yolu kapandı

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