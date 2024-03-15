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O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

2024-03-15 13:13:05
O ilimiz büyükşehir mi oluyor? “Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor” dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

2024 yılında hangi ilçelerin şehir olacağı son zamanlarda en çok merak edilen konuların başında gelirken, bu defa 'büyükşehir' haberi gündem oldu. Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası şehirde heyecan yarattı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasıyla tabeladaki 'büyükşehir' yazısı kapatıldı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Mart'ta kente yapması planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceği iddiası gündem oldu.

#1
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Türkiye'deki bazı ilçelerin, 2024 yılında il statüsüne yükselmesi beklenirken son açıklanan TÜİK verilerinin ardından, birçok kentte 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali artmıştı. Yerel seçimlere sayılı günler kala, bazı belediye başkanlarının 'il olma' vaadinde bulunması dikkatleri çekerken, bir belediye binasına asılan tabela gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Batman'da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı. Büyükşehir statüsü bulunmayan kentte, belediye binasına bu tabelanın asılmış olması, sosyal medyada Batmanlıların ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına yol açtı.

#3
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Tabelanın gündem olmasının ardından belediye, tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmını perdeyle kapattı. Bu olayların ardından yapılan paylaşımlarda birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünmeye başladı. Batman Belediyesi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz.” denildi.

#4
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Açıklamada, “Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

#5
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Bina hizmete açıldığında, tabelanın, ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görüleceği belirtilirken, “Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" ifadeleri kullanıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses, büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini vurguladı ve “750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak.” İfadelerini kullandı.

#6
Foto - O ilimiz büyükşehir mi oluyor? "Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor" dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

“Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek.” diyen Şenses,” Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" açıklaması yaptı. 2023 yılı verilerine göre Batman'ın nüfusu 647 bin 205’di. Diğer taraftan, uzun süredir birçok ilçe de Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkıyor.

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