2024-03-15 13:13:05 O ilimiz büyükşehir mi oluyor? “Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor” dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…
2024 yılında hangi ilçelerin şehir olacağı son zamanlarda en çok merak edilen konuların başında gelirken, bu defa 'büyükşehir' haberi gündem oldu. Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası şehirde heyecan yarattı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasıyla tabeladaki 'büyükşehir' yazısı kapatıldı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Mart'ta kente yapması planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceği iddiası gündem oldu.