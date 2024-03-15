O ilimiz büyükşehir mi oluyor? “Açıklanmak için Erdoğan’ı bekliyor” dediler! Tabelası bile asılmıştı, ancak işin aslı ortaya çıktı! Meğer…

Tabelanın gündem olmasının ardından belediye, tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmını perdeyle kapattı. Bu olayların ardından yapılan paylaşımlarda birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünmeye başladı. Batman Belediyesi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz.” denildi.