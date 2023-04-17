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Yaşam
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O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

2023-04-17 16:07:58
O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Yozgat'ta bulunan Gelingüllü Barajı flamingoların yaşam alanı oldu.

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Foto - O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Yozgat'ta tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajı, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Esenli köyünde Kanak Çayı üzerinde kurulan Gelingüllü Barajı'na ilkbaharla gelen binlerce flamingonun bazısı bir süre mola verip yoluna devam ederken, bir kısmı ise barajda kalıyor.

#3
Foto - O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Göç yolundaki turna, yabani kaz, ördek, kuğu, pelikan gibi birçok tür de baraj gölünde kısa süreli konaklıyor.

#4
Foto - O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Bölge sakinlerinden Resul Demir, gazetecilere, flamingo, pelikan ve diğer kuşları izlemeye geldiklerini söyledi.

#5
Foto - O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Baharın gelişiyle barajda canlılık başladığını ifade eden Demir, kuşların bu yıl daha fazla geldiğini belirtti. Barajda balıkçılık yapan Muhittin Binici de flamingoların önceki yıllara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu dile getirerek, "Bazı flamingolar kış mevsiminde göç etmedi burada kaldı." dedi.

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