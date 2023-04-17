O ilimiz artık flamingoların yeni durağı

Baharın gelişiyle barajda canlılık başladığını ifade eden Demir, kuşların bu yıl daha fazla geldiğini belirtti. Barajda balıkçılık yapan Muhittin Binici de flamingoların önceki yıllara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu dile getirerek, "Bazı flamingolar kış mevsiminde göç etmedi burada kaldı." dedi.