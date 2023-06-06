O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE 15°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu Kastamonu 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. AMASYA 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. TOKAT 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı IĞDIR 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu KARS 7°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 14°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 13°C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 15°C, 31°C Parçalı bulutlu SİİRT 16°C, 32°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 21°C, 34°C Parçalı bulutlu