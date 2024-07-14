O ilde olduğunu söyledi kanıtlarını tek tek sıraladı! Yunus Emre'nin gerçek mezarı nerede?

Yunus Emre gezerek Allah aşkını bulmuştur, gezerek İslamiyet'i anlatmıştır, gezerek Allah'ın kelamlarını, sıfatlarını anlatmıştır ve İslam dinini gezerek Anadolu topraklarına yaymıştır. Yunus Emre, keramet sahibi olduğunu Tapduk Emre'nin dergâhında anlayamaz. Keramet sahibi olduğunu gezerken anlar. Tapduk Emre'nin kurduğu köy olarak biz bunu böyle savunuyoruz. Yunus Emre gezerken en az 10 kıta halinde hocası Tapduk Emre'ye şiirleri, sözleri ve beyitleri var. 'Ben ne döneyim şeyhimden, beni Tapduk Emre'nin türbesine gömün, Ben ne döneyim şeyhimden beni sultanımın ayaklarının ucuna gömsünler, Ko ben şeyhin eşiğinde yanayım, dönmezem şeyhimden ya ne döneyim, Ben Yunus Emre oldum ama şeyhimin helalliğini almadan dergâhtan ayrıldım' diyerek tekrar Emre köyüne gelir ve Tapduk Emre'nin helalliğini aldıktan sonra bir Türkmen hocası olarak Tapduk Emre'nin dergahını yönetmeye başlıyor. Bu vasiyetlerden yola çıkarsak; Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma dergahımızın burada olması ve hamamların, çeşmelerin, şadırvanların aktif bir şekilde günümüze kadar gelmesi, Emre köyünün Batı Anadolu bölgesinde kurulan ilk Türkmen köylerinden Karakeçili Yörüklerinden olması, Yunus Emre'mizin burada türbenin kapı eşiğinde yatması gibi kanıtlar, Yunus Emre'nin burada olma ihtimalini yükseltiyor. Biz de Yunus Emre'nin burada yattığına inanıyoruz" dedi.