O ilde olduğunu söyledi kanıtlarını tek tek sıraladı! Yunus Emre'nin gerçek mezarı nerede?

Tapduk Emre'nin öğrencisi olan Yunus Emre'nin hayatını anlatarak sözlerine devam eden Kahraman, "Yunus Emre'nin ömrünün yarısını Konya Karaman dolaylarında geçirdiğini biliyoruz. Yine okuduğumuz kaynaklara göre, Karaman'ın köylerinde kıtlık oluyor. Bu kıtlık sonucunda köylüler tarafından seçilen Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergâhına gönderiliyor. Orada büyük bir imtihana tutuluyor. Yunus'taki potansiyel özellikleri gören Veli, Yunus'a 'Buğday mı istersin yoksa himmet mi? (bilgelik) diye sorar. Yunus ise buğday cevabını verir. Yunus Emre, buğdayları alıp köyüne gittiğinde bu başından geçen olayı anlatır. Köyün önder kişileri toplanır. Derler ki 'Yunus sen çok büyük bir hata yapmışsın. Buğday biter ama himmet bitmez. Git hocandan himmet al.' Yunus tekrar Hacı Bektaş-ı Veli'ye gittiğinde Veli der ki, 'O teklifi biz sana yaptık. Biz sana himmet teklif ettik ama sen almadın. Sen bir Emre yolculuğuna çıkacaksın.' 'Emre' demek Allah'a aşık olan kişiler demektir. Allah yolunda yürüyen, kendini tamamen Allah'a adayan kişilere Emre ve Erenler adı verilmiştir. Yunus, bu Emre adını alabilmek için Karaman'dan bizim Kula'daki Emre köyüne gelir ve burada Tapduk Emre'nin öğrencilerinden bir tanesi olur. Ömrünü burada tamamlıyor. Tapduk Emre ona odunculuk görevini vermiştir. Çıngırak Deresi, Yılanlı Dağı, İmam Dere, Çatalçeşme gibi bizim dere yataklarımızdan bizzat kendisi dergâha ve hamama odunlar çekmiştir.