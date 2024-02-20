  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

2024-02-20 15:38:05
O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

O ilimizde 450 kuyumcu çeyrek ve cumhuriyet altın serisi olarak ifade edilen sarrafiye ürünlerini bulmakta zorlanıyor.

#1
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

Çeyrek ve cumhuriyet altın denilen sarrafiye ürünlerini hem fiyat artışından hem darphanenin yetersiz üretiminden dolayı esnaf bulmakta güçlük çekiyor. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kentte kuyumcularının satacak çeyrek ve cumhuriyet altın bulamadığını açıkladı.

#2
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

Darphanenin günlük ürün üretim kapasitesinin kent esnafının ihtiyacını karşılamadığını söyleyen Yüksel, “Diyarbakır’daki 450 kuyumcu esnafımızda çeyrek ve cumhuriyet altın serisi dediğimiz sarrafiye ürünleri bulmaktan zorlanıyoruz. Yaklaşık iki aydır sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye genelinde bu sıkıntı var. Bu konu hakkında oda başkanlarıyla sürekli diyalog içerisindeyiz. Bunun nedeni ise darphanemizin üretim kapasitesi yetersiz olduğundan dolayıdır. Darphaneni günlük ortalama 300 kilo altın üretim kapasitesi mevcut. Maalesef bu da talebimizi karşılayamıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

#3
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

Diyarbakır’da sadece darphane ürünlerinin satışı yapıldığını ve bu durumda mağduriyetin söz konusu olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Bir an önce darphanenin üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerek. 2 yıl önce 7 tonluk bir üretim tesisinden bahsediliyordu. Ama herhangi bir adım atılmamış. Bütün oda başkanlarının özellikle talebi; darphanenin üretim kapasitesinin arttırılmasından hızlanılmalıdır. Diyarbakır’a ayrılan üretimde ihtiyaç biraz daha fazladır. Bunun nedeniyse biz kentimizde yasadışı altının satışına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. Sadece darphanenin ürününü esnafımız satıyor. O yüzden bizim tek ihtiyacımız darphane ürünleridir” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

Yüksel, son olarak şunları kaydetti:

#5
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

“Aslında çeyrek ve cumhuriyet altın bulunmaması dönem dönem oluyordu. Eskiden darphaneye altını götürüp sarrafiye ürün alınabilmesi için 3 gün bekliyorduk. Ama şimdi ise 20 kilogram altını darphaneye götürdüğümüzde 15 gün bekletilip öyle sarrafiye ürün alabiliyoruz. Bir kuyumcu için 15 gün az bir süre değil. Böylelikle bu da talebimizi maalesef karşılayamıyor. Biz, yasadışı altınla bu kadar büyük bir mücadele verirken ne yazık ki yasal ürünlerimiz piyasada yok. İster istemez yasadışı ürün satışı yapan kişilere fırsat doğuyor.”

#6
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

#7
Foto - O ilde kuyumcular satacak çeyrek bulamıyor

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu
Siyaset

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığında karar..
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek
Ekonomi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyon turist beklediklerini söyledi.
'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor
Yerel

'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor

Kırmızı bültenle aranan ve ’Can Dalton’ takma adını kullanan Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı ’Daltonlar Çetesi’ne yönelik 2 ayrı op..
Çin'den NATO'ya sert uyarı
Dünya

Çin'den NATO'ya sert uyarı

Çin, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamasını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens ..
Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yaşam

Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki adam, yüksek ses meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının yanında silahla vu..
Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!
Ekonomi

Canlı yayında ‘Çifte zam geliyor’ iddiası!

3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23