O ilçede nüfus 1 milyonu aştı!

Bayram tatili için Çeşme'ye geldiğini söyleyen Natalia Lomize, “Tatil çok güzel gidiyor. Ben buraya ikinci kez geldim. Burayı çok seviyorum. Geçen yıl burada 3 ay geçirdim. Bu yıl ise dördüncü günüm burada. Türkiye’yi çok seviyorum. Ben İzmir’de 12 sene yaşadım. Çok kalabalık burası, sizin bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu. Tatil için arkadaşlarıyla Çeşme’ye geldiğini söyleyen Emir Tınaz, “Her yer canlı insanları eğlenirken görmek güzel oluyor. Birkaç gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Belki de plajda sabahlayabilirim” ifadelerini kullandı.