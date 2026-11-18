Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güce ulaşma hedefini desteklediklerini belirten Likhachev “Bu hedefi bir Rus atasözüyle açıklayayım: ‘İştah, yemek yerken açılır.’ Sözünü ettiğimiz ‘iştah’, nükleer enerjiyi geliştirme arzusudur. Bu arzu Türkiye Cumhuriyeti açısından tamamen haklı ve yerindedir ve bizim tarafımızdan da her türlü desteği görecektir. Bana göre 20 gigavat, Türkiye gibi güçlü ve etkili bir ülke için üst sınır değil” ifadelerini kullandı.