Tesla öyle bir hata yaptı ki... Türkiye'de binlerce sipariş iptal edildi
Tesla Türkiye, ikinci el fiyatlarında yaptığı hata nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Piyasanın 700 bin lira altında fiyatlanan ön siparişler iptal edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tesla Türkiye, ikinci el fiyatlarında yaptığı hata nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Piyasanın 700 bin lira altında fiyatlanan ön siparişler iptal edildi.
Tesla Türkiye, 6 Kasım 2026'da başlattığı sertifikalı ikinci el programındaki sistemsel fiyat hatası nedeniyle kaporası ödenmiş siparişleri iptal etti. Şirket, hatanın yurt dışı merkezli veri sistemindeki fiyatlandırmadan kaynaklandığını belirtildi. Bunun üzerine Motorlu Araç Satış Sözleşmesi hükümleri uyarınca ücret iadesi başlatıldı.
MODEL Y İLANLARINDA 700 BİN LİRALIK SAPMA Türkiye'de sıfır kilometre satış fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL olarak belirlenen Model Y Standard Range versiyonu, sistem hatası nedeniyle ikinci el envanterinde 1 milyon 760 bin TL seviyesinden yayına girdi. Piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL altında kalan bu rakam, kısa sürede yoğun bir talep dalgası oluşturdu.
SÖZLEŞMEDEKİ İPTAL MADDESİ DEVREYE GİRDİ Hatanın tespit edilmesinin ardından harekete geçen Tesla Türkiye yönetimi, alıcılara resmi bilgilendirme metni göndererek tüm siparişlerin iptal edildiğini duyurdu. Bildirimlerde, alım aşamasında elektronik ortamda onaylanan sözleşmenin durdurma ve iptal hükümlerine atıf yapıldı.
Şirket, açık bir yazılım hatası durumunda sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisini kullandığını bildirdi.
KAPORALAR HESAPLARA İADE EDİLECEK Tesla Türkiye yetkilileri, iptal edilen siparişlerde yatırılan kapora ve ödemelerin tamamının alıcılara kesintisiz şekilde iade edileceğini açıkladı.
PROGRAMIN ALIM KRİTERLERİ Tesla sertifikalı ikinci el programına yalnızca 150 bin kilometrenin altındaki, ağır yapısal hasarı bulunmayan ve hava yastığı patlamamış araçlar kabul ediliyor.
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