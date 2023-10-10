O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, CHP’li belediyeler “heykel” hizmetlerine hız kattı. Son "heykel vakası" ise Çanakkale’den geldi. Çanakkale Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını anmak için Atatürk heykeli yaptı. Kahramanlar Parkı’nda bulunan heykelin, Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği görüldü. Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise "Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok. Bunu Atatürk heykeli diye oraya dikmek, Atatürk aleyhine işlenen suçlara bile girer. Yazık, yazık. Sorsak 'En Atatürkçü biziz' diye salınırsınız ortalıkta. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Yoksa farkındasınız da dalga mı geçiyorsunuz milletle?" diye sordu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: