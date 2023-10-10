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O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

2023-10-10 14:55:29
O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, CHP’li belediyeler “heykel” hizmetlerine hız kattı. Son "heykel vakası" ise Çanakkale’den geldi. Çanakkale Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını anmak için Atatürk heykeli yaptı. Kahramanlar Parkı’nda bulunan heykelin, Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği görüldü. Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise "Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok. Bunu Atatürk heykeli diye oraya dikmek, Atatürk aleyhine işlenen suçlara bile girer. Yazık, yazık. Sorsak 'En Atatürkçü biziz' diye salınırsınız ortalıkta. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Yoksa farkındasınız da dalga mı geçiyorsunuz milletle?" diye sordu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

"Bu Atatürk heykelini ilk gördüğümde... “Yok artık” dedim. “Şaka mı bu” dedim. “Kesin sosyal medya uydurmasıdır” dedim. Maalesef gerçekmiş. Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası Çanakkale Belediyesi tarafından bir parka dikilmiş. * Heykeli görenler haklı olarak tepki gösterince... Çanakkale Belediyesi, şöyle bir açıklama yapmış: * “Kamuoyu Bilgilendirme: Çanakkale Kahramanları Parkı’nda bulunan Atatürk Heykeli, eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

#2
Foto - O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

Ben de Çanakkale Belediyesi’ne bir bilgilendirme yapayım: * Nesini gözden geçirecek sanatçı? Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok. Bunu Atatürk heykeli diye oraya dikmek, Atatürk aleyhine işlenen suçlara bile girer. Yazık, yazık. Sorsak “En Atatürkçü biziz” diye salınırsınız ortalıkta. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Yoksa farkındasınız da dalga mı geçiyorsunuz milletle?"

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