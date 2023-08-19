O firmaya 812 bin TL ceza

Servetiye Cami köyünün giriş ve çıkışlarındaki kameralar ile bölgedeki diğer kameralar tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda atıkların hastanede kullanılmamış olduğu belirlenirken, bir fabrikanın atıklarını geri dönüşüm firması yoluyla bertaraf ettirmek yerine ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıkları ormana atan fabrikaya 812 bin TL idari para cezası kesildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.