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O firmaya 812 bin TL ceza

2023-08-19 17:53:12
O firmaya 812 bin TL ceza

Kamyon dolusu atığı ormana atan firmaya 812 bin TL ceza kesildi.

#1
Foto - O firmaya 812 bin TL ceza

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde Yuvacık Barajı'na akan derenin yakınlarındaki ormanlık alana bırakılan atıklar nedeniyle ekipler harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonucunda atıkların hastanede kullanılmamış olduğu belirlenirken, bir fabrikanın atıklarını geri dönüşüm firması yoluyla bertaraf ettirmek yerine ormanlık alana attığı tespit edildi. Atıkları ormanlık alana döken firmaya 812 bin TL para cezası kesildi.

#2
Foto - O firmaya 812 bin TL ceza

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Servetiye Cami köyünde ormanlık alana geçtiğimiz günlerde bir kamyon dolusu atık bırakılmış, manzarayı gören köylüler ve doğa severler yetkililere haber vermişti. Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'nı besleyen dereye yakın bir noktada bırakılan atıklar yetkililer tarafından temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

#3
Foto - O firmaya 812 bin TL ceza

Servetiye Cami köyünün giriş ve çıkışlarındaki kameralar ile bölgedeki diğer kameralar tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda atıkların hastanede kullanılmamış olduğu belirlenirken, bir fabrikanın atıklarını geri dönüşüm firması yoluyla bertaraf ettirmek yerine ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıkları ormana atan fabrikaya 812 bin TL idari para cezası kesildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

#4
Foto - O firmaya 812 bin TL ceza

#5
Foto - O firmaya 812 bin TL ceza

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