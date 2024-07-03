  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

2024-07-03 22:03:38
O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Van Gölü Havzası küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Uzman isim bölgede mevsimlerin yer değiştirdiğini belirtti.

#1
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Van Gölü Havzası, 2019-2023 yılları arasında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşamıştı.2024 yılında ise her ay bir önceki aya göre daha fazla yağış aldı. Son olarak mayıs ayında ise yaklaşık 120 milimetrelik bir rekor yağış gerçekleşti.

#2
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Ancak havzada daha önceki dönemlerde Ekim ve Kasım aylarında düşen yağışın düşmemesi ve bu yağışların Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşmesi de mevsimlerin değiştiğini gösterdi. Uzmanlar, gerçekleşen bu yağışların ise yönetilmesi gerektiğini söylüyor.

#3
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın bir sonucu olarak yaşanan iklim değişikliğinin bütün dünyayı derinden etkilemeye devam edeceğini belirtti.

#4
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Bu durumdan Türkiye de olmak üzere orta enlemlerde yer alan ülkelerin olumsuz etkileneceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “İçinde bulunduğumuz havzada da iklim değişikliğinin ciddi yansımaları oldu. Biz uzun yıllık periyotlara baktığımız zaman Van Gölü Havzası'nda iki yağış ekstremi karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri Ekim ve Kasım ayları, diğeri de Mart ve Nisan aylarıydı. Yani bu iki ayda da ortalaması yaklaşık 100 milimetreler civarındaydı. Oysa iklim değişikliği ile birlikte havzada yaklaşık son 10 yıldır sıcaklıktaki artış, yağıştaki düşüş mevsimlerin arasındaki dengeyi bozdu. Sonbaharda 100 milimetreler civarında beklediğimiz uzun yıllık periyotlarda düşen yağışlar artık düşmüyor. Bu yağışlar kış aylarına ama büyük ölçüde de bahar aylarına kayıyor. Dolayısıyla Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çok eksen yağışlar aldık. Şüphesiz bunlar büyük oranda havza açısından olumlu bir etki ama diğer taraftan sonbaharda düşmesi gereken yağışlar gerçekleşmedi. Bunu da kaçırmayalım. Dolayısıyla biz bir bütün olarak yılı düşündüğümüzde sıcaklıktaki artış ve buharlaşmanın şiddetinde bir azalma yok” diye konuştu.

#5
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Bu yıl düşen rekor yağışların Van Gölü ile birlikte havzadaki irili ufaklı diğer gölleri de besleyeceğini hatırlatan Alaeddinoğlu, “Yani bir taraftan buharlaşmayla su kaybederken, diğer taraftan o toprağa sızan suyun yeraltından gölleri beslemesiyle göl seviyeleri belli ölçüde kendini koruyacak. Yani geçmiş yıllarda ki gibi Van Gölü'nde çok şiddetli bir çekilmeyle belki karşılaşmayacağız. Bunu havza açısından düşündüğümüzde ciddi bir sonuç aslında” şeklinde konuştu.

#6
Foto - O bölgede mevsimler artık yer değiştirdi

Su yönetimini bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii su yönetimiyle kastettiğimiz sadece suyun yönetimi değil, havzada tarımla uğraşan insanların sulama suyu konusu, kullanma ve içme suyu sorunlarını da beraberinde planlayacağımız bir yaklaşımı geliştirmek durumundayız. Aksi takdirde belki önümüzdeki yıllarda da ciddi bir su sorunu karşımıza çıkmayacak ancak biz bu havzada 1,2 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar 2030'dan sonra buradan göç etmeyecek ve nüfus artmaya devam edecek. Dolayısıyla bugün yağışlı olabilir ve düşen yağışlar, havzada ihtiyaç duyduğumuz suyu karşılamış olabilir ama önümüzdeki yıllarda bizi ne bekliyor sorusunu tam olarak bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir kavram, bir olgu üzerinden hareket etmeyip süreci yönetmek durumundayız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Çalışma hakkı’ ve ‘ayrımcılık yasağı’nı çiğnedi! İBB'deki işçi kıyımına ceza!
Siyaset

‘Çalışma hakkı’ ve ‘ayrımcılık yasağı’nı çiğnedi! İBB'deki işçi kıyımına ceza!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 31 Mart 2019'daki yerel seçim sonrasındaki süreçte bazı işçilerin sözleşmelerini fesheden İ..
Fırtına öncesi sessizlik! Altın fiyatları alev alacak!
Ekonomi

Fırtına öncesi sessizlik! Altın fiyatları alev alacak!

Altın fiyatı yaklaşık beş haftadır ons başına 2.300 ila 2.400 dolar arasında dalgalanıyor. Ancak BCA Research'teki emtia analistlerine göre ..
Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz
Sosyal Medya

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

‘Esra’ adlı sosyal medya kullanıcısı yine yaptı yapacağını. Milli takımda gol sevincini yaşayarak bozkurt işareti yapan futbolcu Merih Demir..
Mehmet Şimşek'ten AK Partili o isimlere çok sert uyarı: Yüzde 30'u aşamaz! Kanuna uymuyorsunuz
Gündem

Mehmet Şimşek'ten AK Partili o isimlere çok sert uyarı: Yüzde 30'u aşamaz! Kanuna uymuyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Partili belediye başkanlarına uyarıda bulunarak, "Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe ge..
33 yıllık ünlü inşaat devi iflas etti: Dev inşaat firmasının projeleri yarım kaldı!
Ekonomi

33 yıllık ünlü inşaat devi iflas etti: Dev inşaat firmasının projeleri yarım kaldı!

Küresel ekonomik kriz dünyada etkisini artırırken bu kez Türkiye'nin bilinen inşaat firmalarından olan Taham İnşaat iflas bayrağını çekti. B..
Resmen duyuruldu: 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladık!
Ekonomi

Resmen duyuruldu: 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladık!

Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde elde edilen kazanç rakamları açıklandı! İhracatta beklenen oluyor! 1 milya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23