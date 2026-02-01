O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, bilim dünyasından dikkat çeken bir uyarı geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana kırılmaların yaşandığı faylarda büyük deprem riskinin azaldığını ancak bölgede kırılmayan fayların bulunduğunu söyledi. Sözbilir'e göre, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen zamana rağmen yer altındaki hareketlilik tamamen durmuş değil. Uzmanlar şimdi gözünü, o gün kırılmayan ve sessizliğini koruyan fay hatlarına çevirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye ilişkin "Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır." dedi.