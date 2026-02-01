O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır. Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir."