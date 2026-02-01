  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus jetleri resmen teslim alındı! Göklerin yeni prensi Su-30SM2’ler sessiz sedasız göreve başladı O ürünlere dikkat edin! Fit görünme hayaliniz kâbusa dönmesin Kana susamış katil vampir yine iş başında! Ateşkesi yine katliamlarla deldiler Altınını en çok yastık altında saklayan şehir belli oldu! Rakam inanılmaz resmen servet yatıyor İtalya örneğini işaret etti! Camda dünyaya açılma hedefi İsrailliler Trump'ın İran planını ifşa etti! 'Vuracak, ama önce...' F-35 krizini fırsata çeviren hamle! Dev hayalet uçak teklifiyle herkes ters köşe oldu Böyle sevgi görülmedi: Bulana 75 bin lira ödül!
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, bilim dünyasından dikkat çeken bir uyarı geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana kırılmaların yaşandığı faylarda büyük deprem riskinin azaldığını ancak bölgede kırılmayan fayların bulunduğunu söyledi. Sözbilir'e göre, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen zamana rağmen yer altındaki hareketlilik tamamen durmuş değil. Uzmanlar şimdi gözünü, o gün kırılmayan ve sessizliğini koruyan fay hatlarına çevirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye ilişkin "Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır." dedi.

1
#1
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, Türkiye, 3 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri dünyanın önemli sismik hareketleri arasında yer aldığını söyledi. Ana yırtılmanın olduğu bölümlerde artçı depremlerin devam ettiğini anlatan Sözbilir, ana depremde kırılan fayların üzerinde yeniden bir yıkıcı deprem üretme olasılığı bulunmadığını ifade etti.

#2
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

"6,0'YA KADAR, KIRILAN FAYLAR ÜZERİNDE ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR" Prof. Dr. Sözbilir, artçı deprem niteliğindeki depremlerin devam ettiğini kaydederek, "O faylar üzerinde 7,7'ye varan deprem olduğu için 6,0'ya kadar, kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir." dedi. Depremlerin ardından bölgede farklı büyüklüklerde 100 binin üzerinde depremin olduğunu aktaran Sözbilir, bu durumun bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

#3
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır. Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir."

#4
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

ANTAKYA VE ÖLÜDENİZ FAYLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA Depremden sonra Antakya ve Ölüdeniz faylarının belli bölümlerinde hendekler açarak bu fayların deprem üretme sıklığını araştırdıklarını anlatan Sözbilir, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlayacaklarını kaydetti.

#5
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

Hasan Sözbilir, bölgede depremin ardından AFAD tarafından Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Çok sayıda yeni konutların yapılması, oralarda halkın afet bilincinin yükseltilmesi konusunda farklı kurum ve kuruluşların çalışmaları devam ediyor. Burada artık bir sonraki depreme hazırlıklar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bir afet öncesi, afete hazırlık dönemi var. Şu anda iyileşme çalışmasından sonra tekrar risk azaltma çalışmalarının başlaması gerekiyor." diye konuştu.

#6
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

#7
Foto - O bölge için korkutan uyarı! 'Yeni depremler farklı faylarda olabilir'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali hacıoğlu

Korku pompalayarak, neye hizmet ediyorlar. Benim gibi bile bilir, o şiddetten iki depremin o bölgede enerjisi boşalmayan tek bir fay bırakmamış. Şunu derse anların artçılar olabilir veya 4 ,4,5 şidetinde yeni kırılmalar olabilir. KAF ta veya DAF ta o bölgede en erken 250 yıl içinde deprem olmaz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel
Dünya

Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in gizli bir iddiasını gündeme taşıyarak, Berlin yönetiminin demografik ..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
Gündem

Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!

Sosyal medya fenomeni JAHREİN (Ahmet Sonuç), fondaş medyanın ve malum zihniyetin kalesi haline gelen CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi..
İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi
Dünya

İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi

ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast düzenlendiği iddia edildi. Devrim Mu..
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23