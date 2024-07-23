O beldede halı yıkamaya kısıtlama

Merkez Mahallesi Muhtarı Reha Poyraz, belediyenin aldığı kararın yerinde bir karar olduğuna vurgu yaptı. Araç veya halı yıkamak isteyenlerin profesyonel hizmet veren şirketlere ulaşabileceğini hatırlatan Poyraz, "Muslu Belediyemiz yerinde bir karar almıştır. İnsanlarımız yeri geliyor evinde su bulamıyor. Halı ve araç yıkamak, bahçe sulamak gibi işlerin bir müddet ertelenmesi istendi. Çünkü yağış olmuyor hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Belediyemizin sondaj projesi ile ilgili uzun vadeli çalışması da mevcut. Beldemizin ihtiyaçlarını giderme gayretinde çaba sarf ediliyor" diye konuştu.