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Yaşam
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O beldede halı yıkamaya kısıtlama

2024-07-23 21:41:43
O beldede halı yıkamaya kısıtlama

İki bin nüfuslu beldede halı, bahçe sulama ve araç yıkamaya kısıtlama getirildi.

#1
Foto - O beldede halı yıkamaya kısıtlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde su kaynaklarının azalması nedeniyle belediye tarafından şebeke suyu ile halı, araç yıkamaya ve bahçe sulamaya kısıtlama getirildi. Muslu Beldesi genelinde şebeke suyu ile halı yıkama, araç yıkama ve bahçe sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildi.

#2
Foto - O beldede halı yıkamaya kısıtlama

Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve hassasiyet göstermelerini uyarısında bulunarak su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesi adına alınan bu tedbirlere uymanın, beldenin geleceği için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

#3
Foto - O beldede halı yıkamaya kısıtlama

Merkez Mahallesi Muhtarı Reha Poyraz, belediyenin aldığı kararın yerinde bir karar olduğuna vurgu yaptı. Araç veya halı yıkamak isteyenlerin profesyonel hizmet veren şirketlere ulaşabileceğini hatırlatan Poyraz, "Muslu Belediyemiz yerinde bir karar almıştır. İnsanlarımız yeri geliyor evinde su bulamıyor. Halı ve araç yıkamak, bahçe sulamak gibi işlerin bir müddet ertelenmesi istendi. Çünkü yağış olmuyor hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Belediyemizin sondaj projesi ile ilgili uzun vadeli çalışması da mevcut. Beldemizin ihtiyaçlarını giderme gayretinde çaba sarf ediliyor" diye konuştu.

#4
Foto - O beldede halı yıkamaya kısıtlama

Mahalle sakinleri de belediyenin hoparlör sisteminden söz konusu uyarıyı dinlediklerini ifade ederek su kullanımına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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