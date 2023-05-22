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Yaşam
6
O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

2023-05-22 09:55:03
O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

Bursa’da başıboş at böyle kaza yaptı, telef oldu.

#1
Foto - O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

Bursa’da arabasıyla cadde üzerinde son sürat ilerleyen başıboş at, bir otoparkın demir korumalarına çarparak savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, at da telef oldu.

#2
Foto - O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

Bursa’da sahipsiz bir at çevre yoluna çıkarak trafiğin içinde dakikalarca ilerledi. Yanında dönüş için manevra yapan otomobilden irkilen at, bir otoparkın demir korumalıklarına son sürat çarptı.

#3
Foto - O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

Çarpışmayla savrulan at olay yerinde telef olurken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

#4
Foto - O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

#5
Foto - O anlar kameralara yansıdı! Başıboş at böyle kaza yaptı

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