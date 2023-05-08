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Yaşam
5
O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

2023-05-08 20:38:59
O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

Van'da parçalı ay tutulması adeta eğlenceye dönüştürüldü.

#1
Foto - O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

Van'da ayın bakır renginde göründüğü parçalı ay tutulmasını çekmek isteyen doğa fotoğrafçıları, çektikleri karelerle o anı eğlenceye dönüştürdü.

#2
Foto - O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

Van semalarında 2023 yılının ilk parçalı ay tutulması gözlemlendi. Heyecan verici gökyüzü olaylarından olan tutulma kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyadan 382 bin kilometre uzaklıktaki ay, Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

Van'ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu kırsal bölgede tutulmayı çeken doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, ekip arkadaşlarının yardımıyla aya yansıttığı siluetler etkileyici manzaralar oluşturdu. Peri ve cadı karakterlerinin aya yansıyan görüntüleri ise gölge oyunlarını hatırlattı.

#4
Foto - O anlar böyle görüntülendi! Ay tutulmasında gölge oyunu

Gökyüzünde gözlemlenen parçalı ay tutulması, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir manzara sundu.

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