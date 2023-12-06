O alan havadan görüntülendi! 500 milyonluk servet böyle çürüyor

Elazığ’ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.