O alan havadan görüntülendi! 500 milyonluk servet böyle çürüyor

Otoparkta iş makineleri, otomobil ve kamyonları baz aldıklarında ortalama 500 araç olduğunu belirten işletme sahibi Ömer Ertan, ''Bu 500 aracın ortalama maliyeti tanesi bir milyondan sadece 500 milyon liraya ulaşıyor. Elazığ gibi küçük bir şehirde bulunan otoparkta yatıyor. Elazığ’da 3 tane otopark var bunu 3 ile çarptığımızda maliyet ortaya çıkıyor. Buradaki araçlar çürümeye terk edildi. Herkesin tabiriyle araba mezarlığı haline geldi. 6 Şubat itibariyle Kahramanmaraş’ta asrın felaketini yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bu depremlerin ardından iş makineleri ihtiyaçları vardı. Bu otoparklarda onlarca iş makinesi yatarken deprem bölgesinde iş makinesi aradılar. Burada yatan araçlar çürüyor. Borçlunun borcu artıyor” dedi.