O ailelere devletten 4 bin 200 TL destek! Bir kişinin başvurusu yetiyor

Aile Bakanlığı tarafından duyurulan destek ödemeleri, ailelere yardım etmeyi ve bu destekleri bir yıl boyunca sürdürmeyi amaçlamaktadır. Devletin başlattığı yardım kampanyaları kapsamında, ailelere bir yıl süresince destek ödemeleri yapılacağı bildirilmiştir. Yardım miktarları, ailelerin çocuk sayısına göre değişkenlik göstermektedir. En düşük destek miktarı yılda 4.200 TL olarak belirlenmiştir. Aile Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 1 ve 2 çocuklu ailelere aylık 350 TL destek sağlanacak ve bu yardım bir yıl boyunca devam edecektir. Destek miktarının ailelerin çocuk sayısına göre değiştiği ve ailelerin mali sıkıntılarının hafifletileceği vurgulanmaktadır.