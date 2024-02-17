Nvidia yeni süper bilgisayarını duyurdu! Sadece işlemci maliyeti 138 milyon dolar

Eos’un kalbinde NVIDIA’nın DGX H100 sistemleri tarafından desteklenen DGX SuperPOD mimarisi yatıyor. Mimari, yapay zeka ve bilgi işlem alanlarına çok büyük ölçekte bilgi işlem yapabilen, sıkı bir şekilde entegre edilmiş tam yığın sistemler sağlamak üzere tasarlandı. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının TOP 500 listesinde 9. sırada yer alan Nvidia süper bilgisayarı Eos, yapay zeka teknolojisinin ve altyapısının sınırlarını zorluyor. 2023 yılının son günlerinde, Nvidia tarafından yapılan açıklamada, 30'dan fazla ülkeden binlerce çalışanın toplam 5 milyon dolar İsrail'e bağışta bulunduğu ve şirketin savaştan etkilenenlere yardım etmek için başlatılan özel bir program kapsamında İsrailli yardım kuruluşlarına bağışı ikiye katlayarak 15 milyon dolar para aktarıldığı paylaşılmıştı. Öte yandan, Nivdia, İsrail'e yaptığı 15 milyon dolar bağış ile tanınıyor. Bağışın; şirketin 30 yıllık tarihindeki en büyük yardım kampanyası olduğu kaydedilmişti. Nvidia'nın genel danışman yardımcısı Gideon Rosenberg, "İsrail'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Nvidia ailelerinden böylesine geniş bir destek görmekten gurur duyuyoruz. Meslektaşımız Avinatan Or'un ve Hamas esaretindeki diğer rehinelerin geri dönmesi için dua ettikleri ve umut ettikleri için minnettarız" demişti..