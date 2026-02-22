  • İSTANBUL
Nvidia, OpenAI’a milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Nvidia’nın OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Olası finansman turu, OpenAI’ın değerlemesini 730 milyar dolar seviyesine taşıyabilir.

#1

ABD merkezli çip devi Nvidia’nın, yapay zekâ şirketi OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı görüştüğü bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre bu hamle, OpenAI’ın değerlemesini yaklaşık 730 milyar dolar seviyesine taşıyabilecek yeni bir finansman turunun parçası olabilir.

#2

Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve şartların değişebileceği belirtilirken, potansiyel yatırımın daha önce kamuoyuna duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı planından bağımsız olduğu vurgulanıyor.

#3

Eylül ayında açıklanan ve teknoloji sektöründe geniş yankı uyandıran 100 milyar dolarlık altyapı iş birliği modeli, Nvidia’nın OpenAI’a süper bilgisayar kapasitesi arttıkça kademeli yatırım yapmasını öngörüyordu. İlk etapta 10 milyar dolarlık yatırımın, 1 gigawatt’lık kapasite tamamlandığında devreye alınması planlanmıştı.

#4

Ancak gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırımın bu kapasite takvimine bağlı olmadığı ifade ediliyor. Söz konusu finansmanın, herhangi bir dağıtım veya kilometre taşına endekslenmediği belirtiliyor.

#5

Son aylarda iki şirket arasındaki 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbetine ilişkin soru işaretleri artmış, hatta anlaşmanın askıya alındığı iddia edilmişti.

#6

Sam Altman, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada Nvidia ile iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

#7

Jensen Huang ise Nvidia’nın OpenAI’ın bir sonraki finansman turuna katılacağı konusunda “hiçbir şüphe olmadığını” dile getirdi.

#8

OpenAI’ın yürüttüğü yeni yatırım turunun yalnızca Nvidia ile sınırlı olmadığı, farklı yatırımcılarla da görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Toplam finansman tutarının 100 milyar dolar civarında kapanabileceği iddia ediliyor.

#9

Bu ölçekte bir yatırım, hem yapay zekâ altyapısında küresel rekabeti hızlandırabilir hem de Nvidia ile OpenAI arasındaki stratejik bağı daha da güçlendirebilir. Haber Kaynağı: CNBC

