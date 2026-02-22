Toyota insansı robotlar çalıştıracak

İnsansı robotlar otomotiv sektöründe giderek daha fazla test ediliyor. ABD merkezli Figure AI, geçtiğimiz yıl geliştirdiği robotları BMW tesislerinde pilot olarak kullanmış ve on binlerce parçanın taşınmasında görev aldığını duyurmuştu. Ayrıca Tesla, Boston Dynamics ve Unitree Robotics gibi şirketler de insansı robotları ticari kullanıma taşımak için çalışmalar yürütüyor. Toyota’nın bu adımı, insansı robotların endüstriyel üretimde laboratuvar aşamasından saha uygulamasına geçiş sürecinde yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.