Toyota insansı robotlar çalıştıracak
Toyota, Kanada’daki RAV4 üretim tesisinde yedi adet Digit insansı robotu devreye alıyor. Robotlar, otomatik depodan gelen parça kasalarını boşaltarak üretim hattında verimliliği artıracak.
Toyota’nın Kanada’daki üretim kolu Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), bir yıllık pilot çalışmanın ardından insansı robotları üretim hattına entegre etme kararı aldı. Şirket, ABD merkezli Agility Robotics tarafından geliştirilen yedi adet “Digit” robotu tesislerinde görevlendirecek. TMMC Başkanı Tim Hollander, yapılan teknik ve operasyonel değerlendirmelerin ardından Digit’in seçildiğini belirterek, robotların hem çalışan deneyimini iyileştirmesini hem de üretim verimliliğini artırmasını beklediklerini açıkladı.
Digit robotları, özellikle insan bulunmayan endüstriyel alanlarda çalışmak üzere tasarlandı. Toyota’nın Kanada tesisinde bu robotlar, otomatik depo sistemine bağlı çekici araçlar üzerinden gelen ve otomobil parçalarıyla dolu kasaları boşaltacak. Bu görev, üretim sürecinde tekrarlayan ve fiziksel açıdan yorucu işlerin otomasyona devredilmesini sağlayacak. Böylece çalışanların daha karmaşık ve katma değeri yüksek görevlere yönlendirilmesi hedefleniyor.
İnsansı robotların laboratuvar ortamındaki performansları ile gerçek üretim tesisindeki uygulamaları arasında ciddi farklar bulunuyor. Robotların yalnızca görevlerini yerine getirmesi değil; bakım süreçleri, şarj planlaması ve mevcut iş akışlarına entegrasyonu da kritik önem taşıyor. Bu aşamada Digit robotları, insan çalışanlardan ayrı alanlarda konumlandırılıyor. Özellikle ağır yük kaldırma kapasitesine sahip insansı robotların, insanlarla tamamen otonom ve aynı ortamda çalışabilecek güvenlik seviyesine henüz tam olarak ulaşmadığı belirtiliyor.
Agility Robotics, robot filolarının yönetimi için “Arc” adlı bulut tabanlı bir yazılım platformu sunuyor. Şirket, yapay zeka destekli devreye alma araçlarının kurulum maliyetlerini ve entegrasyon sürelerini önemli ölçüde düşürebileceğini savunuyor.
Toyota ile Agility Robotics arasındaki iş birliğinin, yalnızca mevcut kasa boşaltma görevleriyle sınırlı kalmayacağı ifade ediliyor. Taraflar, insan çalışanları tekrarlayan fiziksel işlerden kurtaracak yeni kullanım senaryoları üzerinde de çalışmayı planlıyor.
İnsansı robotlar otomotiv sektöründe giderek daha fazla test ediliyor. ABD merkezli Figure AI, geçtiğimiz yıl geliştirdiği robotları BMW tesislerinde pilot olarak kullanmış ve on binlerce parçanın taşınmasında görev aldığını duyurmuştu. Ayrıca Tesla, Boston Dynamics ve Unitree Robotics gibi şirketler de insansı robotları ticari kullanıma taşımak için çalışmalar yürütüyor. Toyota’nın bu adımı, insansı robotların endüstriyel üretimde laboratuvar aşamasından saha uygulamasına geçiş sürecinde yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
