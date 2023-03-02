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Yaşam
16
Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

2023-03-02 16:40:22
Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde belirlenen binaların yüzde 50’sinin yakımı tamamlandı.

#1
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların yarısının yıkımı tamamlandı.

#2
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Nurdağı'nda, 4'ü uzun erişimli makas olmak üzere 40 iş makinesi ve 70 kamyonla 7269 sayılı Kanun kapsamında hukuki süreçleri tamamladıktan sonra acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

Çevre güvenliği alarak yıkım işlemlerini yapan ekipler, günlük ortalama 5 bin metrekare yapının yıkımını gerçekleştiriyor.

#4
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

Enkazların taşındığı alanlarda ise jandarma ekipleri 24 saat güvenlik önemli alıyor.

#5
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#6
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#7
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#8
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#9
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#10
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#11
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#12
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#13
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#14
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

#15
Foto - Nurdağı'nda binalar böyle yıkıldı

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