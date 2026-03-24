Erol Köse'nin ne çok sevmeyeni varmış: Hakkımı helal etmiyorum, hayatımı mahvetti

İkinci bir paylaşım yapan Yeşim Salkım, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben kimseye bir şey devretmedim! Zorla alındı her şeyim ve bunu çok iyi biliyorsun sen de! Halen ödediğim bedele hiç kimse 'bu kadın haklı çok çekti' demedi. Ben sürgüne gittim, her gün gazetelerde boy boy, olmayan bir kadını gördü benim 11 yaşındaki kızım, her gün ağladı! Hiç kimse 'bu kadın da anne' demedi. Benim kliplerim yakıldı, yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı. Kapıda güvenlikler talan ettiler her şeyimi! Yine de boyun eğmedim. Sizi evime çağırdım ve herkesin bendeki anlaşmasını verdim. Lerzan Mutlu, şahit, sen de. Sonradan yaşadıklarınızı ben hiç bilmiyorum. Hiç kimse çocuğumu düşünmedi ama ben öyle yapmayacağım. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sana kötülük yapanları da Allah'a havale ediyorum, bence sen de öyle yap. Onun adaleti çok büyük çok ve inanıyorum ki filmin sonu hep akılda kalır. Artık bitti bir devir kapandı. Konuşmak sadece acıları tazeler ve kimseye bir merhem olmaz! Hakkını helal etmek istemeyenler etmez, ben buna karışamam ama ölen birinin de arkasından tanrıcılık oynamayacağım! Benim herkesle hesabım mahşere. Benim kimlerle aldatıldığımı iyi biliyorsun. Sen onlarla yan yana geldiğinde de ben seni affettim. Çünkü ben bilerek sana sadece iyilik yaptım, kötülük hiç yapmadım. Ben kimseye kötülük yapmadım ve iyiliğimin kurbanı oldum. Bu yüzden şu anda en çok ben haykırmam gerekirken susacağım… Çünkü herkesi Allah'a havale ediyorum, o bilir bize ne yaşatacağını. Çok mutlu bir hayatım var çocuklarımla bunun lekelenmesine ve geçmişin çocuklarıma zarar vermesine izin vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim! Allah herkesin yolunu açık etsin."