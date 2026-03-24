Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erol Köse'nin ne çok sevmeyeni varmış: Hakkımı helal etmiyorum, hayatımı mahvetti

Hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse ile ilgili birçok isimden tepki paylaşımları gelmeye başladı. Hakkını helal etmeyen ve beddua eden birçok ismi gören vatandaşlar 'ne çok sevmeyeni varmış' yorumları yapmaya başladı.

2005 yılında 'Gelinim Olur musun' yarışmasına katılmasıyla tanınan Sinem Umaş Köse ile ilgili paylaşımında "Hakkım helal olmasın, benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!" dedi. Yeşim Salkım, "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben" ifadelerini kullandı ve "Zorla alındı her şeyim. Sürgüne gittim, Kliplerim yakıldı, yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı" dedi. Cenk Eren, Köse'nin kendisini engellediğini anlattı ve "Sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu" dedi. Rober Hatemo'ysa Köse yüzünden en az 100 milyon olabilecek arazisini kaybettiğini söyledi.

16. kattan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taş, şu ifadeleri kullandı: "Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan’a p... yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!"

2005 yılında Gelinim Olur musun yarışmasına katılmasıyla tanınan Sinem Umaş da Köse ile ilgili paylaşımında "Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol köse" ifadelerini kullandı.

Umaş'ın paylaşımı şöyle: "Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol köse!!!! Kimse ölünün arkasından konuşmasın yok senden bir şey olmazmış zaten falanlar demesin canımı yakamazsınız. Benim en popüler olduğum zamanda sözleşme imzalatıp 5 sene hiç bir şey yapmadan bekletti kimseyle anlaşamadım iş yapamadım sonra ne popülerlik kaldı ne bir şey! "

Şarkıcı Yeşim Salkım'sa "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti" paylaşımını yaptı.

Yeşim Salkım'ın paylaşımını alıntılayan sanatçı Cenk Eren de Erol Köse ile ilgili deneyimlerini anlattı ve Yeşim Salkım'la ilişkisini kesmediği için Köse'nin kendisini cezalandırdığını söyledi. Eren, şu ifadeleri kullandı: "O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti. Yıllar sonra bana 'Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti'. Ben de 'ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim.Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90’lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim.Bir anekdot daha seninle Bodrum Manastır Otel de kahve içmiştik, ertesi gün çalıştığım yeri arayıp çalıştırmayacaksınız demişlerdi. Sevdiğimiz birisi araya girmişti de kovulmamıştım."

İkinci bir paylaşım yapan Yeşim Salkım, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben kimseye bir şey devretmedim! Zorla alındı her şeyim ve bunu çok iyi biliyorsun sen de! Halen ödediğim bedele hiç kimse 'bu kadın haklı çok çekti' demedi. Ben sürgüne gittim, her gün gazetelerde boy boy, olmayan bir kadını gördü benim 11 yaşındaki kızım, her gün ağladı! Hiç kimse 'bu kadın da anne' demedi. Benim kliplerim yakıldı, yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı. Kapıda güvenlikler talan ettiler her şeyimi! Yine de boyun eğmedim. Sizi evime çağırdım ve herkesin bendeki anlaşmasını verdim. Lerzan Mutlu, şahit, sen de. Sonradan yaşadıklarınızı ben hiç bilmiyorum. Hiç kimse çocuğumu düşünmedi ama ben öyle yapmayacağım. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sana kötülük yapanları da Allah'a havale ediyorum, bence sen de öyle yap. Onun adaleti çok büyük çok ve inanıyorum ki filmin sonu hep akılda kalır. Artık bitti bir devir kapandı. Konuşmak sadece acıları tazeler ve kimseye bir merhem olmaz! Hakkını helal etmek istemeyenler etmez, ben buna karışamam ama ölen birinin de arkasından tanrıcılık oynamayacağım! Benim herkesle hesabım mahşere. Benim kimlerle aldatıldığımı iyi biliyorsun. Sen onlarla yan yana geldiğinde de ben seni affettim. Çünkü ben bilerek sana sadece iyilik yaptım, kötülük hiç yapmadım. Ben kimseye kötülük yapmadım ve iyiliğimin kurbanı oldum. Bu yüzden şu anda en çok ben haykırmam gerekirken susacağım… Çünkü herkesi Allah'a havale ediyorum, o bilir bize ne yaşatacağını. Çok mutlu bir hayatım var çocuklarımla bunun lekelenmesine ve geçmişin çocuklarıma zarar vermesine izin vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim! Allah herkesin yolunu açık etsin."

Şarkıcı Rober Hatemo ise; "Bir çok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden 2003-2004 yıllarında. Uzun hikaye... Üstü kapalı bir tehdit olayı. Senelerce çalıştım Çeşme'de, bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın aldım. O zaman anlamıştım Alaçatı'nın ne olacağını, biraz iyiyimdir bu konularda. Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı" dedi.

Şarkıcı Seda Sayan da, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında" dedi.

Sanatçı Nez de Köse'nin ölümünün ardından, “Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum” açıklamasında bulundu.

