Gökyüzünde “görünmez” ordu kuruluyor! Elektronik harbe meydan okuyan yeni teknoloji için çok konuşulacak adım atıldı

Bu sözleşme, Skydio’nun Ordunun Kısa Menzilli Keşif (Short Range Reconnaissance – SRR) programındaki konumunu pekiştirdi. Şirket, 2022 ve 2025 yıllarında bu program kapsamında seçildi ve programın her iki tedarik aşamasında da yer alan tek üretici konumunda bulunuyor. ABD Ordusu, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2017 yılında Çinli üretici DJI tarafından üretilen dronların kullanımını yasakladı ve o tarihten bu yana yerli veya müttefik tedarikçiler tarafından üretilen alternatifleri sahaya sürmeye yöneldi. X10D gibi sistemler, bu gereksinimleri karşılamanın yanı sıra benzer veya daha gelişmiş kabiliyetler sunmayı amaçlıyor.