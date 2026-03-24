Gökyüzünde “görünmez” ordu kuruluyor! Elektronik harbe meydan okuyan yeni teknoloji için çok konuşulacak adım atıldı
ABD Ordusu, Skydio firmasıyla 2.500’den fazla otonom dron için 52 milyon dolarlık tarihin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Elektronik harp unsurlarının uydu sinyalini kestiği ortamlarda bile harita çıkararak uçabilen X10D dronları, taktik seviyede istihbarat toplama kabiliyetini zirveye çıkarıyor. Çin malı dronları güvenlik gerekçesiyle yasaklayan ABD, bu dev hamleyle savaş alanındaki gözetleme gücünü yerli ve otonom sistemlere emanet etti.