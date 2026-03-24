Gökyüzünde "görünmez" ordu kuruluyor! Elektronik harbe meydan okuyan yeni teknoloji için çok konuşulacak adım atıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Ordusu, Skydio firmasıyla 2.500’den fazla otonom dron için 52 milyon dolarlık tarihin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Elektronik harp unsurlarının uydu sinyalini kestiği ortamlarda bile harita çıkararak uçabilen X10D dronları, taktik seviyede istihbarat toplama kabiliyetini zirveye çıkarıyor. Çin malı dronları güvenlik gerekçesiyle yasaklayan ABD, bu dev hamleyle savaş alanındaki gözetleme gücünü yerli ve otonom sistemlere emanet etti.

Şirkete göre X10D sistemi, takım seviyesinde istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetleri sağlamak üzere tasarlandı. Skydio, sistemin modern çatışmalarda görülen operasyonel ortamlara benzer zorlu koşullarda test edildiğini belirtti.

Skydio Ulusal Güvenlik Stratejisi Küresel Başkanı Mark Valentine, “Bu sipariş, küçük otonom sistemlerin modern çatışmalarda artık belirleyici bir rol oynadığını ve Ordunun bu kabiliyetleri askerlerin kullanımına sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin günümüz operasyonel ortamının gerektirdiği ölçekte ve hızda dünya standartlarında dron kabiliyetini sağlayabildiğini de gösteriyor.” dedi.

X10D dron, GPS sinyallerinin zayıfladığı veya bulunmadığı ortamlarda da dahil olmak üzere otonom şekilde çalışacak biçimde tasarlandı. Sistem, yerleşik navigasyon kameralarını kullanarak araziyi gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor; bu sayede elektronik harp unsurlarının uydu tabanlı navigasyonu kesintiye uğratabileceği çekişmeli ortamlarda uçuşunu sürdürebiliyor ve görevlerini tamamlayabiliyor.

Platform, yüksek parazitli ortamlarda en uygun frekansları dinamik olarak seçerek bağlantıyı sürdürmek üzere tasarlanmış çok bantlı bir radyo sistemiyle donatıldı. Ayrıca, operatörlerin hem gündüz hem de gece koşullarında gizlilik altında gözetleme yapabilmesine olanak tanıyan yüksek çözünürlüklü görsel ve termal görüntüleme sensörleri içeriyor.

Skydio, X10D’nin Kaliforniya, Hayward’daki tesisinde üretildiğini ve her bir birimin teslimat öncesinde yüzlerce kontrol noktasından geçerek montaj ve test süreçlerinden geçtiğini belirtti. Şirket, tesisin askeri müşterilerin talep ettiği güvenilirlik standartlarını koruyarak büyük ölçekli siparişleri karşılayacak şekilde üretim kapasitesini artırdığını ifade etti.

Bu sözleşme, Skydio’nun Ordunun Kısa Menzilli Keşif (Short Range Reconnaissance – SRR) programındaki konumunu pekiştirdi. Şirket, 2022 ve 2025 yıllarında bu program kapsamında seçildi ve programın her iki tedarik aşamasında da yer alan tek üretici konumunda bulunuyor. ABD Ordusu, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2017 yılında Çinli üretici DJI tarafından üretilen dronların kullanımını yasakladı ve o tarihten bu yana yerli veya müttefik tedarikçiler tarafından üretilen alternatifleri sahaya sürmeye yöneldi. X10D gibi sistemler, bu gereksinimleri karşılamanın yanı sıra benzer veya daha gelişmiş kabiliyetler sunmayı amaçlıyor.

Sözleşme, mevcut operasyonel ihtiyaçlar açısından kritik görülen teknolojiler için hızlı tedarik süreçlerine yönelik yönelimi yansıtıyor. Tekliften sözleşmeye 72 saatten kısa sürede geçilmesi, tedarik süreçlerinin sadeleştirilmesi ve ekipmanların sahadaki birliklere daha hızlı ulaştırılmasına yönelik çabaları ortaya koyuyor.

Eh Allah için doğru

Yok edilen ve olmayan ordu tabi ki görünmez

Egeli

Bizde füze ile atılan dton sürüsü yapmalıyız hedefe yaklaşınca kapak açılacak daha önce hedef i ayarlanmış yerlere otonom imha edecek
