Elinde olmayan yandı: Bu mesleklere belge zorunluluğu getirildi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bazı mesleklerin yeterlilik şartını belirledi.
Artık resmiyet kazanan bu düzenleme ile belirli meslekler için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER
ATIK AYIRMA İŞÇİSİ
ATIK KOORDİNATÖRÜ
BATARYA ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM ONARIMCISI
BATARYA ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM ONARIMCISI (SEVİYE 5)
BETON POMPA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)
BİREYSEL VE TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ MONTAJ VE SERVİS ELEMANI (SEVİYE 4)
BİREYSEL VE TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ MONTAJCISI (SEVİYE 3)
BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ (SEVİYE 5)
BUHAR KAZANI OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)
DÖKÜMCÜ (SEVİYE 4)
EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)
ELEKTRİKLİ ARAÇ MONTAJ ELEMANI (SEVİYE 3)
ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ (SEVİYE 3)
ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ (SEVİYE 4)
FLORLU SERA GAZLI CİHAZLAR TEKNİK PERSONELİ
FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ PERSONELİ (SEVİYE 4)
FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ PERSONELİ (SEVİYE 5)
GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ (SEVİYE 4)
GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ (SEVİYE 5)
HİBRİT ARAÇ BAKIM ONARIMCISI (SEVİYE 4)
ISITMA TESİSATI BAKIM ONARIM VE SERVİS ELEMANI
İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE 3)
İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 4)
KIZGIN YAĞ KAZANI OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)
MAÇAÇI (SEVİYE 3)
MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ (SEVİYE 3)
MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ (SEVİYE 4)
SICAK SU KAZANI OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)
TAHLİYECİ (SEVİYE 4)
TEHLİKELİ ATIK TOPLAYICISI (SEVİYE 3)
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23