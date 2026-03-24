Askeri üsse izinsiz giren dronlar ortalığı karıştırdı! Apar topar soruşturma başlatıldı

ABD’nin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip efsanevi B-52 bombardıman uçaklarının ana üssü olan Louisiana’daki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü, gizemli dronların hedefi oldu. 9 Mart haftasında üs üzerinde tespit edilen çok sayıda izinsiz dron, nükleer caydırıcılığın merkezi olan tesiste büyük bir güvenlik açığı tartışması başlattı. Üs yetkilileri, federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde olayı araştırırken, askeri hava sahasını ihlal edenlerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.