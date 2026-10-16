Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

ve şatafat. İkincisi, para ve anlaşmalar" dedi. özgünleştir ChatGPT: Norman Finkelstein, İsrail’in saldırılarına yönelik sert eleştirilerini sürdürerek ülkenin toplum yapısına ilişkin ağır ifadeler kullandı. İsrail’i soykırım yapmakla suçlayan Finkelstein, bu eylemlerin kamuoyu önünde ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğini savundu. Netanyahu hakkında da hakaret içeren ifadeler kullandı. Trump yönetimini de hedef alan Finkelstein, ABD Başkanı’nın önceliklerinin gösteriş ve maddi kazanç olduğunu ileri sürdü. Trump’ın kararlarını bu iki temel kaygının şekillendirdiğini belirten profesör, özellikle para ve anlaşmalara verdiği önemi vurguladı.