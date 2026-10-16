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Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

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Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

ABD’li Yahudi siyaset bilimci Norman Finkelstein, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Finkelstein, sırada Türkiye olduğunu savundu.

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Foto - Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

Haber7'de yer alan habere göre, ABD’li Yahudi siyaset bilimci Norman Finkelstein, Robinson Erhardt’ın YouTube programına katılarak İsrail’in saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Finkelstein’ın programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

#2
Foto - Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

Yahudi Profesör, Netanyahu'yu hedef alarak "Sürekli cephelerden bahsediyor. Ona göre New Jersey büyüklüğünde minicik bir ülke altı cephede savaşıyor. Gazze, Batı Şeria, Suriye, Irak ve Yemen diyor. Ancak ne dediğini bile bilmiyor" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

"Netanyahu 6 ülkeyi yok etmekle gurur duyuyor. Bununla büyük gurur duyuyor. BM konuşmasında Türkiye’ye saldırmaya başladı. Yani sırada Türkiye’nin olduğunu biliyoruz. Plan ortada. Ancak karşında ne kadar büyük bir güç olduğunu hesaba katmıyor."

#4
Foto - Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

Netanyahu hükümetini eleştiren profesör, 7 Ekim sonrası sürece de değinerek, yaşanan gelişmelerin önemli bir boyutunun "kan dökme arzusu ve intikam" sebebiyle yaşandığını savunarak hükümeti soykırım yapmakla itham etti.

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Foto - Norman Finkelstein: Plan belli, sırada Türkiye var

ve şatafat. İkincisi, para ve anlaşmalar" dedi. özgünleştir ChatGPT: Norman Finkelstein, İsrail’in saldırılarına yönelik sert eleştirilerini sürdürerek ülkenin toplum yapısına ilişkin ağır ifadeler kullandı. İsrail’i soykırım yapmakla suçlayan Finkelstein, bu eylemlerin kamuoyu önünde ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğini savundu. Netanyahu hakkında da hakaret içeren ifadeler kullandı. Trump yönetimini de hedef alan Finkelstein, ABD Başkanı’nın önceliklerinin gösteriş ve maddi kazanç olduğunu ileri sürdü. Trump’ın kararlarını bu iki temel kaygının şekillendirdiğini belirten profesör, özellikle para ve anlaşmalara verdiği önemi vurguladı.

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Vahap

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