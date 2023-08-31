  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'den bedava aldılar, yüzde 100 karla sattılar! Ali Koç'a büyük şok yaşattılar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Geleceğin yıldızını kapmak için yarışıyorlar...

Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

Bu hastalığın ilk belirtisine dikkat! İşte Alzheimer’ın 10 erken sinyali!

ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı

ASELSAN’dan müthiş adım! Kızılelma ve MMU için geliştirildi, ismi belli oldu

Maltepe’de Cemevi krizi: Belediye banka hesaplarına el koydu: Cemevi'mizi Ali Kılıç'a kaptırmayacağız!

Malatya'da can pazarı

Fenerbahçe dünya yıldızı için gemileri yaktı! Kaptan artık devrede...
Ekonomi
4
Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

2023-08-31 12:40:11
Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde hem evsel hem endüstriyel atık suyu arıtacak 1 milyar TL değerindeki Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı. Bölgede faaliyet gösteren tarım sektörü için önemli olan Hancağız Barajı’na akan Nizip Çayı’na temiz suyun deşarjı için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi 2 ay içerisinde su alarak faaliyete geçecek. Tesisin çalışmasıyla Nizip’in atık sularının tamamı temizlenecek.

#1
Foto - Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

Türkiye’de ilk defa tesis hem evsel hem endüstriyel atık su tek tesiste arıtılacak Tesis, 30 bin metreküpü evsel 10 bin metreküpü endüstriyel olmak üzere günlük 40 bin metreküp atık suyu arıtarak Nizip’in 2050 yılına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak. Endüstriyel ve evsel atık suyu bir çatı altında arıtmasıyla tesis Türkiye’de bir ilk özelliğini de taşıyor.

#2
Foto - Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

Tarım ve hayvancılıkta verimi arttıracak Havalandırma havuzları, yapım ve dizayn aşamasında tesise özel geçişkenli olarak dizayn edildi. 4 havuz gerekli durumlarda kirlilik yüküne karşı geçişkenli vanalar sayesinde tek havuza dönüşebilecek. Hancağız Barajı’nda kirliliğin önüne geçilerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verimin artması öngörülüyor.

#3
Foto - Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

"Yeşil Nizip’e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz" Tesiste incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’in ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda görev aldıkları her alanda büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Türkiye’de bir ilk burası. Hem evsel hem endüstriyel atığın arıtıldığı başka bir tesis yok. Verilen sözün arkasında duruyoruz. Büyük bir mühendislik çalışması var. GASKİ’nin proje ve kaynak üretme becerisi var burada. Yeşil Nizip’e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Artık küresel ısınma ile birlikte su yönetimi hayati bir süreçte. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı
Gündem

Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı

Konu 100 milyon dolar iddiası... O iki mailde ne yazıyor ortaya çıktı Aytunç Erkin o iki e-postaya ulaşarak köşesinde yayınladı. “Kılıçdaro..
Bayrampaşa’da: İstanbul’un hayalet mahallesi! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'ye tepki gösterdiler
Gündem

Bayrampaşa’da: İstanbul’un hayalet mahallesi! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'ye tepki gösterdiler

Bayrampaşa'daki bulunan Kiptaş tarafından kentsel dönüşüme giren mahalle hayalet şehre dönüştü. Yüzlerce binanın 4'ü yıkıldı...
Yıl sonu dolar kuru ne olacak? 14 ekonomistten dolar/TL’ye yönelik Türkiye için tahmin iddiası var! Bakın ne
Ekonomi

Yıl sonu dolar kuru ne olacak? 14 ekonomistten dolar/TL’ye yönelik Türkiye için tahmin iddiası var! Bakın ne

Türkiye'de yıl sonu enflasyon ve dolar/TL'ye yönelik beklenti anketi yapıldı. Ankette 14 ekonomist öngörü yaparak Türkiye'nin yıl sonu enfla..
Halk TV'de 30 Ağustos gerilimi! 'Bunlar birtakım insanları sıkıyor olabilir'
Medya

Halk TV'de 30 Ağustos gerilimi! 'Bunlar birtakım insanları sıkıyor olabilir'

Halk TV ekranlarında 30 Ağustos tartışması çıktı. Kuyaş, Arslan'a 30 Ağustos'u önemsemediğini söyleyince ortalık karıştı.
Halil Konakcı Hoca'dan yüreklere dokunan 30 Ağustos mesajı!
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan yüreklere dokunan 30 Ağustos mesajı!

Hatay konusundaki sözleri çarpıtılarak günlerce hedef alınan Halil Konakcı Hoca'dan yüreklere dokunan bir 30 Ağustos mesajı geldi.
31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (31 Ağustos 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23