Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!

"Yeşil Nizip’e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz" Tesiste incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’in ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda görev aldıkları her alanda büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Türkiye’de bir ilk burası. Hem evsel hem endüstriyel atığın arıtıldığı başka bir tesis yok. Verilen sözün arkasında duruyoruz. Büyük bir mühendislik çalışması var. GASKİ’nin proje ve kaynak üretme becerisi var burada. Yeşil Nizip’e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Artık küresel ısınma ile birlikte su yönetimi hayati bir süreçte. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.