2023-08-31 12:40:11 Nizip'e 1 milyar TL'lik müjde!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde hem evsel hem endüstriyel atık suyu arıtacak 1 milyar TL değerindeki Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı. Bölgede faaliyet gösteren tarım sektörü için önemli olan Hancağız Barajı’na akan Nizip Çayı’na temiz suyun deşarjı için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi 2 ay içerisinde su alarak faaliyete geçecek. Tesisin çalışmasıyla Nizip’in atık sularının tamamı temizlenecek.