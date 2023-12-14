Nissan’ın gurur yılı! Tam 90 yıldır...

1933'teki kuruluşundan bu yana "başkalarının yapmaya cesaret edemediğini yapmak" felsefesi Nissan'a ve nesillerdir çalışanlarına inovasyonun sınırlarını zorlamaları için ilham verirken, daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya oluşturmak için heyecan verici yolculuklar ve öncü teknolojilerle insanların hayatlarını da zenginleştirdi.