2023-12-14 12:06:46 Nissan’ın gurur yılı! Tam 90 yıldır...
Nissan, otomotiv sektöründeki 90. yılını pek çok anma etkinliği ile kutluyor.
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Nissan, otomotiv sektöründeki 90. yılını pek çok anma etkinliği ile kutluyor.
1933 yılında kurulan Nissan, 90. yıldönümü olan 26 Aralık tarihine kadar bir dizi anma girişimini hayata geçiriyor.
Bu girişimler arasında şirketin köklü tarihi geçmişini ve heyecan verici geleceğini temsil eden özel bir logo da yer alıyor. Nissan, "başkalarının yapmaya cesaret edemediğini yapmak" DNA'sı ile yönlendirdiği 90 yıllık tutku ve yenilikçiliği, markayı destekleyen müşterileri, hayranları ve çalışanları ile güçlü bir şekilde kutluyor.
1933'teki kuruluşundan bu yana "başkalarının yapmaya cesaret edemediğini yapmak" felsefesi Nissan'a ve nesillerdir çalışanlarına inovasyonun sınırlarını zorlamaları için ilham verirken, daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya oluşturmak için heyecan verici yolculuklar ve öncü teknolojilerle insanların hayatlarını da zenginleştirdi.
Nissan 90. yılında sergilediği konsept araçlar, yeni çözümlerin yanı sıra, genel merkezinde özel bir sergi düzenliyor. Nissan Walk'un duvarları ve zeminindeki ekranlarda, 26 Aralık 1933'teki kuruluşundan bu yana şirketin tarihini vurgulanırken, 90. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak metaverse'deki dört dünya da özel özellikler ve içerikler eklenerek yenileniyor. Ziyaretçiler Nissan'ın tarihini keşfetmek, Nissan’ın efsaneleşmiş modellerine erişmek, 1947'de üretilen Nissan’ın ilk elektrikli aracı Tama’yı yakından görmek ve yeni tamamen elektrikli Nissan Sakura mini aracını test etmek gibi çok çeşitli deneyimlerin tadını çıkarabilecekler.
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