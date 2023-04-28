  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Nisan ayında Abant beyaza büründü

2023-04-28 11:36:05
Nisan ayında Abant beyaza büründü

Nisan ayının son günlerine girilirken Abant'ta kar sürprizi yaşandı.

#1
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı milli parkta yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu.

#4
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Abant'a gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Abant’a gelen ziyaretçiler karlı havada keyifli anlar yaşadı.

#5
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

Abant'a gelen Ahmet Kılıç, "Nisan’da Abant’a kar yağdı. Bu yılın son kar yağışı olabilir. Manzara çok güzel" dedi.

#6
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

#7
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

#8
Foto - Nisan ayında Abant beyaza büründü

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor
Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik kata..
Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Akit Medya Grubu binasında çıkan yangını fırsat bilen edepsiz CHP'li troller, birbirinden çirkin paylaşımlara imza attı.

Türkiye'de petrol fışkırıyor: Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı: Sahaların keşfi için yerine getireceğiz
Ekonomi

Türkiye'de petrol fışkırıyor: Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı: Sahaların keşfi için yerine getireceğiz

Gabar Dağı'nın her metrekaresinden petrol fışkırması yanı sıra yeni atılımlar atılıyor. Bakan Dönmez, "Türkiye bugün hidrokarbon kaynakların..
Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti
Ekonomi

Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti

Son dönemde Rusya Tur Operatörler Birliği tarafından gündeme getirilen Türkiye'deki tatil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşan..
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Akit Medya Grubu'nda çıkan yangından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar hezeyanlarını siyasete alet etti.
İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu
Gündem

İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu

Sözcü TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, Togg hazımsızlığını ortaya döktü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23