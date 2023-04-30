Nisan ayı biterken yaylalar kar altında!

Yaylacılardan Şenol Bozkurt, Bülbülan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerleşim alanı olduğunu belirterek, “Ardahan'a 40 kilometre uzaklıktaki Bülbülan Yaylası aynı zamanda turistik bir yayla. Yaylamız, kış aylarında kar yağışının çok fazla olması sebebiyle trafiğe kapatılıyor. Geçtiğimiz hafta yol trafiğe açıldı, biz de yaylamızı görelim istedik. Yaylalarımız, dükkanlarımız nisan ayının sonuna gelmemize rağmen halen daha kar altında.