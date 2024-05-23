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Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

2024-05-23 17:11:28
Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Sakarya’da bulunan Poyrazlar Gölü'nün nilüfer çiçekleri görenleri hayran bırakıyor.

#1
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Tabiat Parkı alanındaki Poyrazlar Gölü üzerinde açan nilüfer çiçekleri, yağmur sonrası güzel görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı: Bozulmamış doğasıyla, çevre illerden gelen ziyaretçilere günübirlik dinlenme fırsatı sunan en güzel yerlerimizden bir tanesidir.

#3
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

67 hektar alana, 2.400m sahil uzunluğuna sahiptir. Gölün derinliği 3-8m arasındadır.

#4
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Özellikle piknik, dinlenme, doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği, çeşitli spor aktiviteleri gibi açık alan etkinliklerinin yapılabildiği, insanların psikolojik yapısına ve zevkine hitap eden doğal bir manzaraya sahip mekân konumundadır.

#5
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Poyrazlar gölü kara ve su kuşları açısından önemli bir zenginliğe sahiptir.

#6
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Gölde günümüze kadar yapılan çalışmalarda 154 kuş türü tespit edilmiş olup; 65’i (B) yerli kuş türü, 47’si (1) yaz göçmeni, 36’sı (#) kış göçmeni ve 6’sı transit göçer olarak belirlenmiştir.

#7
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

#8
Foto - Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

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