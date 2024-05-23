2024-05-23 17:11:28 Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı
Sakarya’da bulunan Poyrazlar Gölü'nün nilüfer çiçekleri görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil uçağın görüntüleri sızdırıldı, gören neye uğradığını şaşıracak
'O Türk uçağını listeye aldık' diyerek ilan ettiler! Avrupa ülkesi Türk uçağına kafayı taktı: F-5'ler devre dışı kalacak
Acun Ilıcalı Survivor’dan bıktı ve Fenerbahçe’ye geldi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan büyük sürpriz! Resmen belli oldu
Sakarya’da bulunan Poyrazlar Gölü'nün nilüfer çiçekleri görenleri hayran bırakıyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Tabiat Parkı alanındaki Poyrazlar Gölü üzerinde açan nilüfer çiçekleri, yağmur sonrası güzel görüntü oluşturdu.
Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı: Bozulmamış doğasıyla, çevre illerden gelen ziyaretçilere günübirlik dinlenme fırsatı sunan en güzel yerlerimizden bir tanesidir.
67 hektar alana, 2.400m sahil uzunluğuna sahiptir. Gölün derinliği 3-8m arasındadır.
Özellikle piknik, dinlenme, doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği, çeşitli spor aktiviteleri gibi açık alan etkinliklerinin yapılabildiği, insanların psikolojik yapısına ve zevkine hitap eden doğal bir manzaraya sahip mekân konumundadır.
Poyrazlar gölü kara ve su kuşları açısından önemli bir zenginliğe sahiptir.
Gölde günümüze kadar yapılan çalışmalarda 154 kuş türü tespit edilmiş olup; 65’i (B) yerli kuş türü, 47’si (1) yaz göçmeni, 36’sı (#) kış göçmeni ve 6’sı transit göçer olarak belirlenmiştir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23