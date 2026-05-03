Siyonist korsanlığa karşı Gazze duvarlarından sanatlı haykırış!
Gazze Limanı’nın dev duvarları, işgalci İsrail’in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla adeta birer direniş tablosuna dönüştürüldü.
Filistinli sanatçılar tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan mural çalışmalarında, Siyonist ordusu tarafından hukuksuzca alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Keskhek’in serbest bırakılması için dünyaya çağrıda bulunuldu.
Çalışmalarda, filoya destek mesajlarının yanı sıra gözaltına alınan aktivistler Thiago ve Saif’in serbest bırakılması talep edildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU İsrail`in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan`da İspanya`nın Barselona kentinden Akdeniz`e açıldı.
İtalya`nın Sicilya Adası`ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan`da yeniden yola koyuldu.
Haydut İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Gazze`ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.
İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.
31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs`ta Yunanistan’ın Girit Adası`na bıraktı.
Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.
Küresel Sumud filosuna destek...
