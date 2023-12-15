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Spor
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Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

2023-12-15 16:46:13
Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus, Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırmış ancak Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak 9 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı. Sezonun bitimiyle beraber sarı - lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e imza atan Portekizli çalıştırıcı, kadrosunda bulunan dünyaca ünlü yıldız Neymar ile problem yaşıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Geçtiğimiz sezonun başında İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, Süper Lig'i 2. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, 9 yıllık kupa hasretine nokta koymuştu.

#2
Foto - Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet - 2 beraberlik alan ve 44 puanla yenilgisiz liderliğini sürdüren Al Hila, en yakın rakibi Al Nassr'ın 7 puan önünde bulunuyor.

#3
Foto - Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre Al Hilal'e sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Neymar, yönetimden Jorge Jesus'un kovulmasını istedi.

#4
Foto - Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Hürriyet'e göre; Al Hilalde şov yapan Jorge Jesusun başı Neymar ile dertte Dünyaca ünlü yıldız; hocasını kovdurup, şampiyonluk yaşadığı ismi getirmek istiyor... Neymar'ın Jesus yerine 2022/23 sezonunda Paris Saint-Germain ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Christophe Galtier'in takımın başına getirilmesini talep ettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın bu isteği sonrasında Al Hilal yönetiminin nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.

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