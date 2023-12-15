Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...

Hürriyet'e göre; Al Hilalde şov yapan Jorge Jesusun başı Neymar ile dertte Dünyaca ünlü yıldız; hocasını kovdurup, şampiyonluk yaşadığı ismi getirmek istiyor... Neymar'ın Jesus yerine 2022/23 sezonunda Paris Saint-Germain ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Christophe Galtier'in takımın başına getirilmesini talep ettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın bu isteği sonrasında Al Hilal yönetiminin nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.