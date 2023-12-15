2023-12-15 16:46:13 Neymar'ın kovun diye ayaklandığı Arabistan devinden flaş karar çıkacak mı? Tüm gözler kulüpte artık...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus, Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırmış ancak Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak 9 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı. Sezonun bitimiyle beraber sarı - lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e imza atan Portekizli çalıştırıcı, kadrosunda bulunan dünyaca ünlü yıldız Neymar ile problem yaşıyor. İşte detaylar...