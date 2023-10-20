2023-10-20 08:58:26 Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...
Brezilya Milli Takımı'nda Uruguay mücadelesinde sakatlanan Neymar yaşadığı ciddi sakatlıkla gündemde. 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Uruguay'ın Brezilya ile karşılaştığı mücadelede, dünyaca ünlü yıldız futbolcu 45+4'te yaşadığı sakatlıkla yerde kaldı ve gözyaşları içinde sağlık ekipleriyle sahayı terk etti. Futbolseverler, güçlükle ayakta duran 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ne kadar süreceğini ve son durumunu merak ediyor. İşte detaylar…