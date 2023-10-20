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Spor
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Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

2023-10-20 08:58:26
Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Brezilya Milli Takımı'nda Uruguay mücadelesinde sakatlanan Neymar yaşadığı ciddi sakatlıkla gündemde. 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Uruguay'ın Brezilya ile karşılaştığı mücadelede, dünyaca ünlü yıldız futbolcu 45+4'te yaşadığı sakatlıkla yerde kaldı ve gözyaşları içinde sağlık ekipleriyle sahayı terk etti. Futbolseverler, güçlükle ayakta duran 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ne kadar süreceğini ve son durumunu merak ediyor. İşte detaylar…

#1
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Suudi Arabistan'nın Al Hilal takımında forma giyen Neymar çıktığı son milli maçta ağır sakatlık geçirdi. Dizinden sakatlanarak 45+4. dakikada oyundan çıkan tecrubeli futbolcunun sezonu kapatacağı iddialarının ardından futbol kariyerinin tamamen sona erebileceği ihtimali ise hayranlarını korkuttu. İşte Neymar'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili detaylar ve son durumu...

#2
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

NEYMAR'DAN HAYRANLARINI ÜZEN HABER! Paris Saint-Germain dönemi sona eren Brezilyalı yıldızın yeni adresi, son dönemde birçok süperstarın olduğu gibi Suudi Arabistan olmuştu.

#3
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Neymar, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2025 yılına kadar Al Hilal forması giymeye hazırlanan Neymar'ın reklam anlaşmaları ve bonuslar ile birlikte yaklaşık 400 milyon Dolar gibi devasa bir bedel kazanacağı biliniyordu.

#4
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Suudi Arabistan ekibi, yaptığı dev yatırım sonrasında büyük bir şok yaşadı. Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda forma giyerken Uruguay maçında sakatlık geçirerek oyun alanını terk etmek zorunda kaldı.

#5
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Brezilyalı süperstar için korkulan oldu ve yaklaşık 6 ay gibi bir süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kulübü Al Hilal'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

#6
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

İşte Al Hilal kulübünden yapılan açıklama: 'Yapılan sağlık muayenesinin ardından Neymar Jr.'ın çapraz bağ ve kıkırdağında yırtık olduğu anlaşılmıştır. Oyuncunun ameliyat olacağı ve ameliyattan sonraki süreçte tedavi programına devam edeceği belirtildi.

#7
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.

#8
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Arabistan temsilcisine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

#9
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

#10
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

FUTBOLU BIRAKACAK MI? Karşılaşmanın ardından Neymar, stattan ayrılırken ayakta güçlükle durabildi. Brezilya basınında Neymar'ın uzun süreli çok sakatlık yaşadığı ve artık futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edildi.

#11
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

Brezilyalı süper yıldız, yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilecek. Uruguay maçında sakatlanan Neymar, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti.

#12
Foto - Neymar'dan hayranlarını üzen haber! Sezonu kapatmak bir yana futbol kariyeri bitebilir...

NEYMAR KİMDİR? Neymar da Silva Santos Júnior, Brezilyalı millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl takımında forma giymektedir.

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