Neye yol açtığını duyunca inanamayacaksınız: Hava kirliliği deyip geçmeyin
Uzmanlar, görünmez bir tehlike haline gelen hava kirliliğinin artık sadece nefes alma sorunu değil, kalp krizi, felç ve obezite gibi hastalıkların sessiz tetikleyicisi olduğunu vurguluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Nurten Elkin, "Hava kirliliği, sağlığın korunmasının ve hastalıkların önlenmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Soluduğumuz havanın kalitesi, doğrudan yaşam süremizi ve yaşam kalitemizi belirliyor" diyerek sorunun önemine dikkat çekti.