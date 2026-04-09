Netanyahu'nun rezillikleri İsrail'in eski başbakanını çıldırttı
Netanyahu teröristinin saçmalıkları koyu siyonistleri de çıldırttı. İsrailliler Netanyahu yüzünden büyük karamsarlığa sürüklendi. Ülkelerinin yenilmez algısının yıkılması yahudileri rahatsız etti. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, "Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkarlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir." ifadelerini kullandı.