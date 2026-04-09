Netanyahu'nun rezillikleri İsrail'in eski başbakanını çıldırttı

Lapid, üç yıldır İsrail vatandaşlarının, Netanyahu'nun başarısızlıkları için büyük bedel ödediğini öne sürerek, "7 Ekim'den (2023) üç yıl sonra Gazze'yi Hamas yönetiyor, Lübnan'ı Hizbullah yönetiyor ve İran'ı 86 yaşındaki bir (Ali) Hamaney yöneteceğine, artık 56 yaşındaki bir (Mücteba) Hamaney yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu hükümetinin ABD'deki Demokratları, Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmını ve Avrupa'yı kaybettiğini söyleyen Lapid, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle askeri ve stratejik bir koalisyon" kurmak için önemli bir fırsatı kaçırdığını savundu. Lapid, Netanyahu'nun 80 yaşına yaklaştığını ve ülkeyi bir felaketten diğerine sürüklediğini belirterek, "Netanyahu artık kontrolü kaybetti. Bu sefer bizi ve ABD'yi de peşinden iterek, nasıl sonlandırılacağına dair tek bir diplomatik vizyonu olmadan savaşa sürükledi." dedi.