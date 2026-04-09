  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pamukkale’de balon keyfi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı HÜDA PAR’dan ateşkes değerlendirmesi: ABD ve siyonist rejim büyük bir hezimete uğradı Şirketler yönünü o bölgeye çevirdi bile... Berat Albayrak 'Buraya not düşelim' diyerek açıklamıştı! İşte Avrupa pazarındaki 'Türk mucizesi' İbn-i Sina'dan El-Biruni'ye kadar... Avrupa bu bitkinin peşinde! Hatipoğlu, Büyükerşen öyle bir cevap verdi ki: Senden artık bıktık, usandık İdeal süt ısısı: Kaşığı döndürseniz de düşmüyor! İşte taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı TUSAŞ’tan dev hamle: Latin Amerika ile İHA anlaşması imzaladı, gündeme oturdu!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Şirketler yönünü o bölgeye çevirdi bile... Berat Albayrak 'Buraya not düşelim' diyerek açıklamıştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şirketler yönünü o bölgeye çevirdi bile... Berat Albayrak 'Buraya not düşelim' diyerek açıklamıştı!

İstanbul Finans Merkezi küresel sermayenin yeni adresi haline geldi.

İstanbul'u dünyada ekonomi ve finans alanında en önde gelen şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi, 2023 yılında hizmet girdi. IFM’nin temellerini atan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak o dönem yaptığı açıklamada, “Buraya not düşelim. Dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek” demişti. 40 günü aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası İstanbul Finans Merkezi küresel sermayenin yeni adresi haline geldi. Körfez ve Orta Doğu merkezli 40’ı aşkın şirket yönünü Ataşehir’e çevirdi.

Dünyanın en önemli finans merkezlerden birisi haline gelen 'İstanbul Finans Merkezi' 2023 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Temelli Berat Albayrak döneminde atılan ve bir vizyon projesi olarak hayata geçirilen 'İstanbul Finans Merkezi', ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Türkiye güvenli liman olarak küresel sermayenin odağındaydı.

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çoğu Körfez veya Doğu Asya'da merkezli 40'tan fazla şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdiğini açıkladı. Bu gelişme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılındaki sözlerini hatırlattı. Albayrak, 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.

Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" açıklaması yapmıştı.

Küresel tedarik ve enerji zincirinin kilitleyen savaş nedeniyle cazibe merkezi haline gelen İstanbul Finans Merkezi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vizyon projesi olarak hayata geçmişti. Hali hazırda İFM'de faaliyet gösteren firmalara finansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerde yüzde 75 kurumlar vergisi indirimi, bankacılık ve sigorta işlem vergisinden muafiyet hakkı tanınıyor. Ayrıca bazı çalışan gruplarının maaşlarında da yüzde 80'e varan gelir vergisi indirimi sunuluyor. Merkez içindeki kiralamalar da bazı vergilerden muaf tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ataturk

Allah kendisinden razi olsun; Gerek enerji bakani gerek ekonomi bakani olarak cok milli adimlar atti ve bu yuzdende hedefe kondu. Keske daha direncli olsaydi ve Reis de daha fazla destek olabilseydi!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23