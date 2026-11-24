Netanyahu’dan Trump’a saldırı baskısı!
New York Times, israilin geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yeni bir saldırı düzenlemesi için ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat baskı yaptığını bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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New York Times, israilin geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yeni bir saldırı düzenlemesi için ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat baskı yaptığını bildirdi.
New York Times gazetesi, görüşmelerden haberdar ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, soykırımcı israilin geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırması için ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat baskı yaptığını bildirdi.
Yetkililer, Netanyahu’nun İran’a yönelik yeni bir saldırıyı gerekçelendirmek amacıyla Beyaz Saray, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) gelen argümanları Trump’a sunmak üzere temsilciler gönderdiğini belirtti.
Gazete, Netanyahu’nun böyle bir saldırının neden şimdi gerekli olduğunu, neyi sağlayacağını ve sonuçlarının bölgesel bir savaşa dönüşmeden nasıl kontrol altında tutulabileceğini, kamuoyuna henüz açıklamadığını aktardı.
Gazeteye konuşan üç israilli güvenlik yetkilisi, başbakanın da katıldığı iç görüşmelerde israil ordusunun tutumunu şöyle aktardı: ABD ile ortak saldırı fırsatı doğarsa israil bu fırsatı değerlendirmeli.
Yetkililer, Demokratların ocak ayında ABD Kongresinde kontrolü ele almasıyla bu fırsatın ortadan kalkabileceğini ve bu nedenle askeri harekat kararının o tarihten önce alınmasını acil gördüklerini belirtti.
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