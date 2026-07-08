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Dünya
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Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

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Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik dehasıyla tüm dünya dengelerini değiştiren bir gövde gösterisine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve kapsamında verdiği "F-35 ve yaptırımların kalkması" müjdesi, Washington-Ankara hattında yıllardır süren krizi bitiren devrim niteliğinde bir adım olarak tarihe geçti. Uluslararası medya, Türkiye’nin stratejik ağırlığının zirveye damgasını vurduğunu ve Erdoğan'ın bu sürecin en büyük kazananı olduğunu manşetlerine taşıdı.

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Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, uluslararası kamuoyu bakımından da dikkatle takip edildi.

#2
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

Uluslararası medya kuruluşları, Trump'ın Ankara'da verdiği mesajları Washington'ın Türkiye politikasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumladı. F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden gündeme gelmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik açıklamalar, zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

#3
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesini, ABD'nin Türkiye politikasında önemli bir değişim sinyali olarak değerlendirdi. Haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması ve F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden ele alınacağını duyurmasının, uzun süredir durağan seyreden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği vurgulandı.

#4
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

El Cezire, bu adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen gündeme gelmesine de dikkat çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik sayfa olarak görüldüğü aktarıldı.

#5
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

ABD merkezli CBS News ise Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların, Türkiye'nin Washington nezdindeki stratejik önemini açık biçimde ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın "Türkiye, ABD'ye birçok geleneksel müttefikten daha fazla yardım etti" ve "Dostlarımızı cezalandırmak istemiyoruz" sözleri öne çıkarıldı. Ankara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve F-35 dosyasının yeniden açılması, iki ülke ilişkilerinde dikkat çekici bir kırılma olarak değerlendirildi.

#6
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "güçlü bir lider" ve "ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerine ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını belirtmesi ve Ankara'nın bölgesel konularda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulaması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.

#7
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

Fransa merkezli France 24, Ankara'daki karşılama törenini dünya liderlerinin Trump'a yönelik diplomatik yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri olarak aktardı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı havalimanında bizzat karşılaması, Beştepe'deki tören ve iki lider arasındaki samimi görüntüler ön plana çıkarıldı. France 24, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "harika bir lider" ve "çok özel bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandığını belirterek, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun yıllara dayanan güçlü bir ilişkiye dayandığını yazdı.

#8
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

ABD merkezli ABC News de Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarının yalnızca F-35 dosyasıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin İran konusunda yürüttüğü diplomatik girişimleri övdüğü ve Ankara'nın bölgesel krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlendiğini dile getirdiği aktarıldı.

#9
Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

ABC News, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e talimat verdiğini açıklamasını, Washington'ın Ankara politikasında yeni bir sayfanın işareti olarak yorumladı.

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Foto - Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

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