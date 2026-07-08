Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor

CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "güçlü bir lider" ve "ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerine ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını belirtmesi ve Ankara'nın bölgesel konularda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulaması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.