Netanyahu salyalar saçmasına rağmen başardık! Trump ilan etti, Türkiye için yeni bir çağ başlıyor
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik dehasıyla tüm dünya dengelerini değiştiren bir gövde gösterisine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve kapsamında verdiği "F-35 ve yaptırımların kalkması" müjdesi, Washington-Ankara hattında yıllardır süren krizi bitiren devrim niteliğinde bir adım olarak tarihe geçti. Uluslararası medya, Türkiye’nin stratejik ağırlığının zirveye damgasını vurduğunu ve Erdoğan'ın bu sürecin en büyük kazananı olduğunu manşetlerine taşıdı.