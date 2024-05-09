Neredeyse yetişmediği yer yok! Faydaları saymakla bitmiyor ama kimse farkında değil

Karahindiba bitkisinin arsız ve çevrede oldukça yayılış gösterdiğini belirten Sözmen; “Bu bitkiyi her tarafta görebiliriz. Hatta top, küme şekilde tohumlarını da görebiliriz. Karahindiba bitkisinin 51 türü vardır. Bu 51 türden 16’sı Türkiye’de endemik bitkidir. Karahindiba ‘halk ilacı’ olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Çiçekleri, sapları, kökleri farklı amaçlarla kullanılır. Kökleri kurutularak acı hindiba kahvesi olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütleri yine halk ilacı olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütü cilt hastalıklarına, böbrek taşına hatta gut hastalığına dahi iyi geldiği söyleniyor. Tabi ki bu tarz şeylerin daha çok araştırılması ve belirli bir veri bankası oluşturulması gerekiyor. Bunlar içinde bizler bitkileri topluyoruz. Değerlendiriyoruz ve değerlerine bakıyoruz. Bu araştırmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma merkezinde yürütüyoruz. Burada tıbbi aromatik bitkiler laboratuvarımız var. Laboratuvar içerisinde bulunan farklı cihazlarımız sayesinde her türlü analizi yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.