Neler oluyor? 1024 tane İHA ile saldırıya geçti

Hava saldırısı sadece ülkenin batısı ile sınırlı kalmadı; Ternopil, Vinnıtsia, Jıtomır ve Hmelnıtskıy gibi bölgelerde de patlamalar rapor edildi. Vinnıtsya'da en az bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Hmelnıtskıy ve Ternopil bölgelerinde enerji altyapısına yönelik doğrudan isabetler, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, öğleden sonra bile Kıyiv, Çernihiv, Sumı ve Poltava dahil olmak üzere birçok bölge üzerinde çok sayıda SİHA’nın uçuşuna devam ettiğini ve hava alarmının sürdüğünü konusunda uyardı.