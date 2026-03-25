Neler oluyor? 1024 tane İHA ile saldırıya geçti
Savaş sahasında benzeri görülmemiş bir saldırı yapıldı. 1024 insansız hava aracı peş peşe saldırıya geçti. Saldırılarda kritik noktalar hedef alındı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 23-24 Mart tarihlerini kapsayan 24 saatlik süre zarfında Ukrayna genelinde yaklaşık bin silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını açıkladı. Savaşın başından bu yana gerçekleşen en büyük hava saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen söz konusu saldırı dalgası, özellikle ülkenin batı bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini, enerji altyapısını ve tarihi miras alanlarını hedef aldı.
Ukrayna hava sahası, dün Rusya'nın yoğun SİHA saldırılarına sahne oldu. Genelkurmay verilerine göre, 23 Mart akşamı başlayan ve gece boyunca süren saldırıların ardından 24 Mart öğle saatlerinde merkezi ve batı bölgelerine yönelik 550'den fazla SİHA’nın kullanıldığı nadir bir gündüz hava saldırısı dalgası daha gerçekleştirildi.
Savunma uzmanları, Rusya'nın bu stratejiyle Ukrayna hava savunma sistemlerini zamana yayılmış saldırılarla yıpratmayı ve zayıf noktalar bulmayı hedeflediğini belirtti.
Saldırıların merkez üslerinden biri olan Lviv'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi şehir merkezi SİHA’ların hedefi oldu. Lviv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksım Kozıtskıy, tarihi Bernardine Kilisesi ve Manastırı kompleksinin hasar gördüğünü ve şehir genelinde en az 32 kişinin yaralandığını duyurdu. Görgü tanıkları, tarihi meydanda halkın panik içinde kaçıştığını ve saldırının bir "terör eylemi" gibi hissedildiğini aktardı.
Batıdaki bir diğer bölge merkezi İvano-Frankivsk'te ise durum daha ağır oldu. Yerel yetkilileri, şehir merkezine düzenlenen saldırıda aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaralandığını ve iki sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bölgedeki bir doğum hastanesi ve çok sayıda konutun da hasar gördüğü bildirildi.
Hava saldırısı sadece ülkenin batısı ile sınırlı kalmadı; Ternopil, Vinnıtsia, Jıtomır ve Hmelnıtskıy gibi bölgelerde de patlamalar rapor edildi. Vinnıtsya'da en az bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Hmelnıtskıy ve Ternopil bölgelerinde enerji altyapısına yönelik doğrudan isabetler, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, öğleden sonra bile Kıyiv, Çernihiv, Sumı ve Poltava dahil olmak üzere birçok bölge üzerinde çok sayıda SİHA’nın uçuşuna devam ettiğini ve hava alarmının sürdüğünü konusunda uyardı.
