Cim-Bom'dan dev transfer operasyonu geliyor! Bu taktik işe yararsa kıyamet kopacak!
Galatasaray, Leroy Sane'yi Bayern Münih'le sözleşmesi bitmeden önce ikna etmişti. Aynı çaba; Manchester City forması giyen Bernardo Silva'da da gösteriliyor...
2025 yazının en önemli takviyelerinden biri hiç şüphesiz Leroy Sane'ydi... Galatasaray, Alman yıldızı Bayern Münih'le mukavelesi bitmeden önce ikna etti ve erken tarihte resmi imzayı attırdı. Böylece olası bir rekabet ortamının da önüne geçildi. Şu anda aynı operasyonun Bernardo Silva'da uygulandığı öğrenildi...
Portekizli 10 numaranın, Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak. İngiliz ekibi, onunla devam etmeyecek. Galatasaray'ın Silva konusunda vites artırdığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda yapılan pazarlıkların yoğunlaştığı kaydedildi.
Sarı-Kırmızılılar, Bernardo Silva'yla el sıkışabilirse tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi bu hamleyi transfer sezonunun başında resmen açıklayacak. Silva'nın birçok talibi var. Ayrıca haftalar ilerledikçe yeni takımların da devreye girme riski bulunuyor. Şu anda konuyla ilgili hareketlilik çok arttı.
