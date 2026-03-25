Sürücülere uyarı geldi: Kaçırırsanız 5 bin lira cezası var!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeyle, kış lastiği uygulamasının bitiş tarihi sürücüler için çok önemli bir konu haline geldi.
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arayan sürücüler için geri sayım başladı. Mevsim şartlarındaki değişiklikler nedeniyle süresi 5 aya çıkarılan uygulama kapsamında, denetimler Türkiye genelinde titizlikle sürdürülüyor. Kış koşullarına uygun lastik kullanmayan ticari araçlara yönelik cezai işlemler devam ederken, hususi otomobil sahiplerinin de can güvenliği için nisan ortasına kadar beklemesi tavsiye ediliyor.
2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BİTİŞ TARİHİ NETLEŞTİ Türkiye genelinde uygulanan zorunlu kış lastiği takvimi, Resmi Gazete'de yayımlanan güncel tebliğ ile yeniden şekillendi. Önceki yıllarda 1 Nisan olarak uygulanan bitiş tarihi, iklim değişikliği ve ani hava olayları göz önünde bulundurularak 15 Nisan 2026 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte kış lastiği kullanım süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için 15 Nisan Çarşamba gününe kadar mevcut lastiklerini değiştirmemeleri gerekiyor.
YAZ LASTİĞİNE NE ZAMAN GEÇİLMELİ? Kış lastiklerinin yumuşak kauçuk yapısı, hava sıcaklığı 7 derecenin üzerine çıktığında aşırı aşınmaya ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur.
Uzmanlar, yasal zorunluluk 15 Nisan'da bitse de geçiş süreci için bölgesel hava durumunun takip edilmesini öneriyor. Eğer bulunduğunuz bölgede sıcaklıklar sürekli olarak 7 derecenin üzerindeyse, 15 Nisan sabahından itibaren yaz lastiği randevularınızı alabilirsiniz.
UYGULAMA HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR? Zorunlu kış lastiği uygulaması; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü tüm ticari araçları kapsamaktadır. Ayrıca, otomobil sınıfında olup ticari amaçla yolcu taşıyan (taksi vb.) araçlar da bu kurala tabidir.
Hususi (özel) otomobiller için yasal bir ceza yaptırımı bulunmasa da, Bakanlık ve uzmanlar şehirler arası seyahatlerde kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Bazı valiliklerin hava koşullarına göre hususi araçlar için de ek kararlar alabileceği unutulmamalıdır.
